Visszafoglalás – A nemzet és a nacionalizmus + videó

A magyar politikaelméletben a nemzet problémája mintha hiányzott volna abban az időszakban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 15:06
Új hét, új téma, új gondolatok részletesen. Miért is érdekes a nemzet és a nacionalizmus témája? 

Podcastműsorunkban elhangzott, hogy a nyugati világban a politikatörténeti irodalomban létre jött a liberalizmus válságára egy másik irodalom, ami kitermelte a közösségelvűséget, valamint a multikulturális közösséget és az elismerés politikáját, amiről már hallhattak korábban, viszont azokban nem igazán jelent meg a nemzet problémája, ami a volt Szovjetunió összeomlása után lett téma, pont a bekebelezett államok nemzeti önrendelkezési igénye volt az, ami felkeltette az érdeklődést, de nem Magyarországon.

Részletesen kifejti mindezt a Visszafoglalásban két eszmetörténészünk, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly.

Műsorunkban elhangzott, hogy a magyar politikaelméletben a nemzet problémája mintha hiányzott volna abban az időszakban. Eszmetörténészeink szerint a mainstream (fősodratú) politikai gondolkodásban, ha ez megjelenik, az inkább probléma. Ha részben az önállósodó közép-európai államok, mozgalmak, részben a jugoszláviai polgárháború, ezek megjelenítették a nemzet problémáját, a nemzet fogalom problematikus voltát, de erre a nyugati tudomány úgy reagált nagyon sokáig, hogy a nemzet az egy leküzdendő dolog, a nacionalizmus egy erkölcsi, gondolkodás béli hiba, ami csak nálunk tenyészik Közép- és Kelet-Európában, amivel nem kell foglalkozni – fogalmazott Molnár Attila Károly. Kiemelte, hogy 

a nemzet és a nacionalizmus az elmúlt 15 évben értékelődött fel,

amikor számos könyv jelent meg ebben a témában, érdekes módon izraeli, vagy izraeli–amerikai szerzőktől, de egy kanadai író is sokszor írt a nemzetek szükségességéről. Az adásban azt is részletesen elemezték, hogy az ukrán–orosz háború nagyrészt a nacionalizmusról is szól, nyilván sok más dolog is közrejátszik, de ez biztosan – fogalmaztak.

Érdekes önellentmondásokra hívta fel a figyelmet Megadja Gábor, miszerint a nacionalizmus, mint fogalom, már jóval korábban, a francia forradalom idején megjelent, ami lényegében a baloldal találmánya. A politikai fogalomról, valamint arról, hogyan fejlődött a magyar nemzet és a nacionalizmus milyen korszakra tehető, részletesen elemzik eszmetörténészeink, illetve több nyugati gondolkodóról is szó lesz adásunkban.

