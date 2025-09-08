posztliberalizmusMegadja GáborMolnár Attila Károlypodcast

Visszafoglalás – Posztliberalizmus, mint a liberalizmust meghaladó állapot + videó

2025. 09. 08. 16:29

Láthattak már több podcastműsort a liberalizmusról a Visszafoglalásban, most jöjjön ezek után a posztliberalizmus. A poszt mint előtag nagyon népszerű, mert ha ez bármi elé odakerül, akkor lehet neki marketinget csinálni. Vannak például olyan népszerű műfajok, mint a posztpunk és hasonló dolgok, bár megjegyzésként annyit, hogy posztbarokkról eddig még nem hallottunk. Kollégáink is lényegében viccnek szánták. Ahogy azt megszokhatták, két eszmetörténészünk, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly szálazza szét a fogalmat, és annak hátterét.

Megadja Gábor azzal kezdte, hogy a posztliberalizmus mit is halad meg. Az antropológiai feltevést nézve a liberalizmus azzal számol, hogy van egy racionális egyén, aki alapvetően jó szándékú, bár eszmetörténészeink szerint ez egy furcsa szándék. Mint fogalmaztak – időzőjelbe téve –, ők nem ismernek ilyen embereket, de nyilván vannak. Az is szóba került, hogy az ész és az érvek vajon uralják-e a szenvedélyeket? Az önérdek és racionalizmus? Majd rátértek a társadalmi szerződésre, de a progresszív liberalizmus sem maradt ki a műsorból, valamint a pénzügyi gazdasági válság sem. Hozzátették azt is, hogy valami mindig eltemeti a liberálisokat.

