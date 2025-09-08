Visszafoglalás – Posztliberalizmus, mint a liberalizmust meghaladó állapot + videó

Megadja Gábor azzal kezdte, hogy a posztliberalizmus mit is halad meg. Az antropológiai feltevést nézve a liberalizmus azzal számol, hogy van egy racionális egyén, aki alapvetően jó szándékú, bár eszmetörténészeink szerint ez egy furcsa szándék. Mint fogalmaztak – időzőjelbe téve –, ők nem ismernek ilyen embereket, de nyilván vannak. Az is szóba került, hogy az ész és az érvek vajon uralják-e a szenvedélyeket? Az önérdek és racionalizmus? Majd rátértek a társadalmi szerződésre, de a progresszív liberalizmus sem maradt ki a műsorból, valamint a pénzügyi gazdasági válság sem. Hozzátették azt is, hogy valami mindig eltemeti a liberálisokat.