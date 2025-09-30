Visszatérőben a Covid, emelkedik az örökítőanyag koncentrációja

Emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben a 38. naptári héten. Emelkedés tapasztalható Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen. 13 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik szennyvízminta eetében sem volt tapasztalható – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Fotó: NNGYK

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen és Pécsen az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben, Salgótarjánban a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.

Szintén a 38. naptári héten Kaposváron, Kecskeméten és Miskolcon volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. A szennyvízeredmények alapján az Influenza A vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében, de a fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő hetekben.

Emellett az Influenza B örökítőanyag-koncentrációja országos szinten stagnál. A szennyvízeredmények alapján az Influenza B fertőzésszámok jelentős növekedése sem várható.

Szintén stagnál a légúti óriássejtes vírus (RSV) örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző heti adatokhoz képest. Az RSV -fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján.