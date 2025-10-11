Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Házasodna a gazdaLengyel Sándormeccs

Szűk húsz perc alatt három 11-est fújt be a Házasodna a gazda bírója

Mindegyikből gól született.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 14:16
A Házasodna a gazda című párkereső műsorban ismerte meg az ország Lengyel Sándort, aki a műsorban  nem hazudtolta meg önmagát, az egyik részben piros lapot mutatott fel riválisainak. A hétvégi Kakasd–Nagymányok meccsen ismét rá irányult a figyelem. Tizenkilenc perc alatt három tizenegyest fújt be a hazaiaknak, amelyeket Kósa Edmond kivétel nélkül gólra is váltott – írja a Teol.

A lap felkereste Lengyel Sándort, aki elsőre elhárította a nyilatkozatot, majd elárulta, hogy korábban már akadt olyan meccse, amelyen három tizenegyest ítélt egy csapatnak, de nem tizenkilenc perc alatt.

Ez a mostani meccs így kuriózumnak számít játékvezetői pályafutásában.

A jövőjével kapcsolatban is nyilatkozott, amelyről ide kattintva, a Teol cikkében olvashatnak.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

