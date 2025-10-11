Szűk húsz perc alatt három 11-est fújt be a Házasodna a gazda bírója

A Házasodna a gazda című párkereső műsorban ismerte meg az ország Lengyel Sándort, aki a műsorban nem hazudtolta meg önmagát, az egyik részben piros lapot mutatott fel riválisainak. A hétvégi Kakasd–Nagymányok meccsen ismét rá irányult a figyelem. Tizenkilenc perc alatt három tizenegyest fújt be a hazaiaknak, amelyeket Kósa Edmond kivétel nélkül gólra is váltott – írja a Teol.

Három tizenegyest is megítélt Sanyi gazda (Fotó: Pexels)

A lap felkereste Lengyel Sándort, aki elsőre elhárította a nyilatkozatot, majd elárulta, hogy korábban már akadt olyan meccse, amelyen három tizenegyest ítélt egy csapatnak, de nem tizenkilenc perc alatt.

Ez a mostani meccs így kuriózumnak számít játékvezetői pályafutásában.

