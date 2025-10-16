Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

A baloldali elemző szerint nagy pácban van Magyar Péter: „elkezdett kapkodni, vagdalkozni”

Amennyiben tényleg lesz 14. havi nyugdíj, az a Fidesz javára billentheti a végső mérleget – jelentette ki közösségi olalán Nagy Attila Tibor. A baloldali politikai elemző szerint Magyar Péter alól ráadásul kezd kicsúszni a talaj, nem tudja uralni a napirendet.

2025. 10. 16. 12:39
Fotó: Polyák Attila
„A Tisza elnöke még mindig nem tudta magát és a pártját összeszedni, még mindig nem ő uralja a napirendet, elkezdett kapkodni, vagdalkozni” – jelentette ki Magyar Péterről közösségi oldalán Nagy Attila Tibor. A baloldali politikai elemző bejegyzésében azt ecseteli, milyen hatással lenne a választásokra, amennyiben a kormány valóban bevezetné a 14. havi nyugdíjat. 

Emlékeztetett: bár a kormánypárti intézetek Fidesz-előnyt mutatnak, a biztos pártválasztók körében a kormánypárt vezetése mindössze néhány százalékpont. Nagy Attila Tibor feltette a kérdést: amennyiben a kormány valóban bevezetné a 14. havi nyugdíjat, 

„akkor [az idősek] a velük már megint jót tevő Orbán Viktor vezette listára vagy a higgadtnak tartósan maradni nem tudó Magyar Péter fémjelezte Tiszára szavaznak elsősorban?”

 Szerinte amennyiben tényleg lesz 14. havi nyugdíj, akkor a nyugdíjasoknak a választóközönségen belüli magas aránya miatt a Fidesz javára billenhet mérleg. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Polyák Attila)


