Nagy Ferószőlő utcaVitályos Eszter

A kormányszóvivő is reagált Nagy Feró kijelentésére

„A szavak ereje nagyobb, mint gondolnánk – és ezek a mondatok sokakat sebezhetnek meg újra” – mutatott rá közösségi oldalán a kormányszóvivő Nagy Feró a Szőlő utcai botrány kapcsán tette kijelentésére, miszerint „mindenki jól járt”. Vitályos Eszter kijelentette, minden ilyen kijelentéstől elhatárolódik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 16:17
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Nőként, anyaként nem tudok szó nélkül elmenni amellett, ha valaki olyan kijelentéseket tesz, amelyek relativizálják a kiszolgáltatott helyzetben lévők szenvedését” – reagált közösségi oldalán a kormányszóvivő Nagy Feró a Szőlő utcai emberkereskedelmi ügy kapcsán tette kijelentésére, miszerint „mindenki jól járt”. 

Vitályos Eszter rámutatott: „a szavak ereje nagyobb, mint gondolnánk – és ezek a mondatok sokakat sebezhetnek meg újra”. Leszögezte, minden ilyen kijelentéstől elhatárolódik. Szerinte az erőszak minden formáját elutasítani és elítélni alapvető emberi és erkölcsi kötelességünk, ezért is elgondolkodtató az örökös kettős mérce is. 

„Vajon miért nem emelnek szót, miért nem írnak, írtak nyílt levelet a szemforgatók, a tiszás pártelnök által elkövetett családon belüli erőszak ellen? Miért nem hallottuk a felháborodást akkor, amikor Magyar Péter bántalmazta a barátnőjét? Hol voltak a hangos »védelmezők« Ruszin-Szendi Romulusz és Aranyosi Péter agresszív lökdösődésekor? Vagy amikor akasztásra uszítottak a szimpatizánsaik, vagy esetleg amikor újságírókat fenyegettek és inzultáltak?”

– sorolta, majd hozzátette: „a morális igazságosztás nagy lendületében, mikor patikamérlegen mérik, ki mit és miért mond vagy nem mond, talán nem ártana olykor önnönmagukat is mérlegre állítani”. 

Bejegyzése végén a Szőlő utcai botrány kapcsán leszögezte: „ha történt bűncselekmény, akkor mi a legszigorúbb büntetést kérjük kiszabni az elkövetőkre!”

Borítókép: Nagy Feró (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


