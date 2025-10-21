Fővárosi ÖnkormányzatTisza PártBudapestfeladat

A külvárosban élőknek katasztrófa volna a Tisza terve, amely megszüntetné a budapesti kerületeket

A XVI. kerület polgármestere szerint Magyar Péterék elképzelése teljes tévút.

Gábor Márton
2025. 10. 21. 11:00
Borítókép: Szatmáry Kristóf és Kovács Péter a Csobaj-tónál tartott sajtótájékoztatón (Fotó: Herczeg Henrietta)
Borítókép: Szatmáry Kristóf és Kovács Péter a Csobaj-tónál tartott sajtótájékoztatón (Fotó: Herczeg Henrietta)
– A fővárosi önkormányzat eddig se végezte el a saját feladatait egy adott külkerületben, nemhogy még akkor innentől kezdve a kerületi önkormányzatok feladatait is átvegyék. Ki az az ember, aki majd be fog járni a belvárosba azért, hogy a polgármesterrel tudjon beszélni? Ez egy teljes tévút – mondta el a lapunknak Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere. Hozzátette, 

ez a terv valószínűleg azért van, mert a Tisza Pártnak nem nagyon vannak politikusai, és azt gondolják, hogy minél kevesebb politikus, annál jobb, mert nekik kevés van belőle. De azért Budapesten vannak olyan alpolgármesterek, képviselők, akik már akár 30 éve is képviselnek egy-egy választókerületet, lakossági csoportot, és ha ezeket elvesszük a lakosságtól, az katasztrófához vezet.

Kovács Péter kiemelte, a döntés eredményeként a jövőben a külső kerületben élőknek az érdekérvényesítő képessége elveszne. A polgármester a kerületek felszámolását a demokrácia halálának nevezte. 

Több olyan közterület is van a XVI. kerületben, amit a fővárosi önkormányzat tart fenn papíron, a gyakorlatban azonban nem nagyon foglalkoznak vele. A kerületi önkormányzatnak kell már most is kezelnie ezeket a zöldfelületeket, leginkább kaszálni kell őket. Szintén lennének feladatai a fővárosnak a közlekedésszervezésben, jelzőlámpák, gyalogátkelőhelyek létesítésében, de erre mindig csak ugyanazt a választ kapjuk, hogy nincsen pénz semmire

– jelentette ki a polgármester. Kovács Péter a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elmondta, az önkormányzatok feladatelosztásának tekintetében az apró dolgokban kellene kompromisszumra jutni. 

A probléma az, hogy vannak olyan önkormányzatok, Budapesten a fővárosi önkormányzat, amely nem látja el ezt a feladatát. Tehát nem feltétlenül hatásköri problémák vannak, a gond az, hogy a kerületek ellátják a feladataikat, míg a főváros nem. Tehát itt igazából nem hatásköri vita van, hanem a főpolgármester személyével van probléma

– zárta a beszélgetést a politikus. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

