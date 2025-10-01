Aczél Petra: A névadás nem magánügy

A szülők egyik legszebb és legfelelősségteljesebb döntéseinek egyike, hogy nevet adjanak a születendő gyereküknek. Nevünk kifejezi személyiségünket, kultúránkat, társadalmi hagyományainkat, és egész életünkre meghatározó egyéniségünk kifejezésében. Az utóbbi évtizedben azonban megjelent az egyediségre törekvés, a túlzó egyénieskedés, az aktuális globális divatok kritikátlan követése, a népszerű személyiségek utánzása. Ez a névadási gyakorlat hátrányosan is érintheti a gyereket mind személyiségének kibontakoztatása, mind jövője szempontjából. Ezért a Kulturális és Innovációs Minisztérium idén augusztus 19-én hatályba léptetett egy új rendelet, ami szigorúbb keretek közé szorítja a névválasztást.

Fotó: pexels.com

– A rendelet célja és szerepe – úgy vélem – nem a szigorítás, hanem a tudatosítás – mondta a Magyar Nemzetnek Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István egyetem professzora és a Montágh Testület elnöke. A névvel kapcsolatban mind Magyarországon, mind a világban az utóbbi évtizedben kialakult egy olyan hozzáállás, hogy a név is gyorsan és könnyen, tetszés szerint változtatható – tette hozzá.

– Természetesen van jogi út arra, hogy változtassunk, de csak nagyon indokolt esetben lenne helyénvaló ilyet kérni.

Európai kultúránkban évezrednyi gyakorlat és „feladat” a névadás: nevünk pecsétje lesz életünknek, egyszersmind üzenet a közösségünknek; a nevünk mi magunk vagyunk

– mondta Aczél Petra. A keresztnév egy életen át meghatározó identitásunk, egyéniségünk kifejezésében, egyúttal kijelöli helyünket történelmünkben és kultúránkban.

Az utóbbi időben a magyar névadási szokásokban is megjelent a leginkább tengerentúlra jellemző, hagyományokat elhagyó, egyénieskedő elnevezési gyakorlat. Emellett felerősödött a külföldi érthetőség szempontja is. Márai szavaival szólva, szándék lett, hogy „lehulljon” nevünkről az anyanyelvünkre jellemző ékezet. Ezt egy vezetéknév esetében nehezebb megoldani, egy keresztnév esetében könnyebb – mondta a szakember.

Évente több száz új kérelem futott be

Tapasztalható tehát valamiféle kereteket feszegető szabadosság itthon is. Ezt a nyelvtudományi szakmai fórumhoz beérkező évi névadási engedélykérések száma és tartalma is megmutatta– hangsúlyozta Aczél Petra.