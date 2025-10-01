névadásfiúlányAczél Petrarendelet

Aczél Petra: A névadás nem magánügy

Egy születendő gyermeknek nevet adni szép és nemes kihívás, ezzel családi, történelmi, kulturális útravalót is kap a szülőktől az új élet. Az utóbbi évtizedben mégis sokan szerettek volna olyan nevet adni a gyereküknek, ami esetleg később kedvezőtlenül érinthette volna. Emiatt a Kulturális és Innovációs Minisztérium egy új rendeletet léptetett életbe.

Takács Eszter
2025. 10. 01. 5:41
Fotó: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szülők egyik legszebb és legfelelősségteljesebb döntéseinek egyike, hogy nevet adjanak a születendő gyereküknek. Nevünk kifejezi személyiségünket, kultúránkat, társadalmi hagyományainkat, és egész életünkre meghatározó egyéniségünk kifejezésében. Az utóbbi évtizedben azonban megjelent az egyediségre törekvés, a túlzó egyénieskedés, az aktuális globális divatok kritikátlan követése, a népszerű személyiségek utánzása. Ez a névadási gyakorlat hátrányosan is érintheti a gyereket mind személyiségének kibontakoztatása, mind jövője szempontjából. Ezért a Kulturális és Innovációs Minisztérium idén augusztus 19-én hatályba léptetett egy új rendelet, ami szigorúbb keretek közé szorítja a névválasztást.

Fotó: pexels.com

– A rendelet célja és szerepe – úgy vélem – nem a szigorítás, hanem a tudatosítás – mondta a Magyar Nemzetnek Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István egyetem professzora és a Montágh Testület elnöke. A névvel kapcsolatban mind Magyarországon, mind a világban az utóbbi évtizedben kialakult egy olyan hozzáállás, hogy a név is  gyorsan és könnyen, tetszés szerint változtatható – tette hozzá.

– Természetesen van jogi út arra, hogy változtassunk, de csak nagyon indokolt esetben lenne helyénvaló ilyet kérni.  

Európai kultúránkban évezrednyi gyakorlat és „feladat” a névadás: nevünk pecsétje lesz életünknek, egyszersmind üzenet a közösségünknek; a nevünk mi magunk vagyunk

 – mondta Aczél Petra. A keresztnév egy életen át meghatározó identitásunk, egyéniségünk kifejezésében, egyúttal kijelöli helyünket történelmünkben és kultúránkban.

Az utóbbi időben a magyar névadási szokásokban is megjelent a leginkább tengerentúlra jellemző, hagyományokat elhagyó, egyénieskedő elnevezési gyakorlat. Emellett felerősödött a külföldi érthetőség szempontja is. Márai szavaival szólva, szándék lett, hogy „lehulljon” nevünkről az anyanyelvünkre jellemző ékezet. Ezt egy vezetéknév esetében nehezebb megoldani, egy keresztnév esetében könnyebb – mondta a szakember.

Évente több száz új kérelem futott be

Tapasztalható tehát valamiféle kereteket feszegető szabadosság itthon is. Ezt a nyelvtudományi szakmai fórumhoz beérkező évi névadási engedélykérések száma és tartalma is megmutatta– hangsúlyozta Aczél Petra.

– Egyedi keresztnevek engedélyezésére 2023-ban például 469 kérelem érkezett szülőktől, amelyből 70-et fogadott el a Nyelvtudományi Központ. A választható fiú- és lánynevek köre ezzel 4570-re nőtt. Így már adható az Ájlá, az Ancsa, a Kikerics is, fiúk esetében pedig a Korbin, a Legolász vagy a Náel.

Most, az új rendelettel az engedélyezési folyamatba beépül még egy elem, a kultúráért felelős miniszter, illetve az általa felkért szakértők révén még egy állomással bővült a döntés – és ezzel a végiggondolás – folyamata

 – mondta Aczél Petra.

– A cél az az, hogy a névadással elhelyezzük az embert egy kultúrában, beavassuk és megjelöljük. Az ember nemcsak használja a nevét, hanem képviseli is. Egyéniségünkön túl nevünkkel közösségünket, vallásunkat, akár műveltségünket, világunkat is megjelenítjük – mondta a nyelvész. Ez tudatosságot és felelősségvállalást kíván, emellett pedig figyelmet, tapintatot és ízlést.

Nevünk képvisel minket a világ előtt

A törvény szeretné, hogy a névadás a név viselőjére ne hozzon semmilyen negatív megkülönböztetést. – Például ha a szülő egy divathullámra vagy egy viccre felülve olyan nevet adna, ami nehézséget okozhat, akkor a rendelet támogatja ennek elkerülését. 

A névadás egyébként sem magánügy. A nevünk társas »üzenet«, nyilvános létünknek fontos elemét képezi. Így jelenünk meg ugyanis a világ előtt

– mondta a szakember.

Egy szülő megkönnyítheti, de meg is nehezítheti a gyereke helyzetét azzal, amilyen nevet választ számára. A nevünk a közösségbe lépés kilincse, nem szerencsés, ha küzdelmessé tesszük az „ajtónyitást” – fogalmazza meg Aczél Petra.

Fotó: Pexels

Segítő tanácsok a névválasztáshoz

Azt javasolja a szakember, amennyiben lehet, ügyeljenek arra a szülők, hogy a magyar helyesírás és hangoztatás rendjébe beilleszthető nevet válasszanak. 

Inkább válasszunk a tulajdonnevek közül, mintsem köznévből faragjunk egyet, és ne legyen a „poénkodás” vezérelv

például azzal, hogy angol mintára Cianidnak vagy éppen AI-nak kereszteli gyerekét.

Sokszor csak pillanatnyilag tűnik jó ötletnek egy névválasztás. Érdemes figyelni a név idő- és életállóságára is: annak minden életkorban kényelmes otthont kell adnia viselőjének. – A „Cukorkának” babakorban talán bájos, egy ötvenes, érett személyiséghez viszont kevésbé illik, mindenképp magyarázatra szorul– tanácsolta Aczél Petra.

– Kellemessé, szebbé teszi a nevet, ha ritmusban, hangzásban, összecseng a vezetéknévvel. Ma már gyakori a kötőjeles vagy a kettős vezetéknév, de gondoljunk azért arra is, hogy egy iskolai témazáró dolgozatra kézzel leírni egy négy elemű nevet mennyi időt vehet el – mondta a szakember.

Nemcsak vezetéknévből adhatunk kettőt, manapság is gyakori a kettős keresztnév-választás is. Ennek hátterében állhat az, hogy a szülők nem tudnak választani, mert több keresztnév is tetszik nekik, de a családi vagy vallási hagyományok őrzése is lehet oka. Így a második keresztnév lehet a választott védőszent neve, vagy az anyai, apai ág névadási hagyományának folytatása is.

 A Máriát vagy a Bélát a korszellemnek megfelelően talán első keresztnévnek kevésbé választja a mai szülő, de a családi folytonosságot szépen megmutathatják második keresztévként.

Anna örök

A nyelvtörténeti középmagyar kor óta, az 1500-as éve óta adható nevek közül az Anna őrzi a töretlen népszerűségét, míg a Máriák majdnem 90 százaléka 50 év feletti. Ma már nagyon kevés öt év alatti gyereknek adták ezt a keresztnevet. A tavalyi év legnépszerűbb nevei Dominik, Olivér, Levente, Marcell, Milán, Máté, Bence, a lányoknál Luca, Hanna, Zoé, Anna, Emma, Léna, Olívia, Laura.

Amerikai toplista

Az Egyesült Államokban a legnépszerűbb fiúnevek: Liam, Noah, Oliver, James, a lánynevek közül pedig gyakori: Olivia, Emma, Charlotte, Amelia vagy Sophia. Az amerikai top 10-es listákon találhatunk néhány olyan nevet, ami nálunk is népszerűnek számít. A fiúknál ilyen az Olivér, ami a legutóbbi adatok szerint itthon is slágernév, a lányoknál pedig az Olívia és az Emma.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős...

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu