A Semmelweis Egyetem nevével csalók élnek vissza

Egy Semmelweis Egyetem hivatalos boltja elnevezésű, de nem a Semmelweis Egyetemhez köthető weboldalon, az intézmény nevével visszaélve reklámoznak egy szájon át szedhető fogyasztószert – közölte az egyetem.

Fotó: Pexles

A közlemény szerint

a hirdetésekben hamisan állítják, hogy a szer használatával néhány nap vagy hét alatt látható változás érhető el többek között az elhízás, a szív- és érrendszeri panaszok, a cukorbetegség, az alvási apnoé, a bélrendszeri és ízületi problémák esetében.

A visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket, a fogyasztókat pedig arra kéri, hogy gyógyászati terméket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be.