Semmelweis Egyetemvisszaéléscsalás

A Semmelweis Egyetem nevével csalók élnek vissza

Az intézmény a fogyasztókat arra kéri, hogy gyógyászati terméket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 13:40
Egy Semmelweis Egyetem hivatalos boltja elnevezésű, de nem a Semmelweis Egyetemhez köthető weboldalon, az intézmény nevével visszaélve reklámoznak egy szájon át szedhető fogyasztószert – közölte az egyetem

A közlemény szerint 

a hirdetésekben hamisan állítják, hogy a szer használatával néhány nap vagy hét alatt látható változás érhető el többek között az elhízás, a szív- és érrendszeri panaszok, a cukorbetegség, az alvási apnoé, a bélrendszeri és ízületi problémák esetében.

A visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket, a fogyasztókat pedig arra kéri, hogy gyógyászati terméket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be.


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
