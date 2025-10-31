injekcióCitonorm +kuruzsláskuruzsló

Gyógyszerhamisító kuruzslókat fogott a rendőrség

A Citonorm+ injekcióval kapcsolatos ügynek eddig öt gyanúsítottja van.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 31. 11:00
Forrás: Police.hu
Egy gyógyszerhamisító, szabálytalan kutatást végző, kuruzsló bűnhálózat tagjaira a csapott le Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Nemzeti Védelmi Szolgálattal (NVSZ) egyszerre harminc helyen. A Citonorm+ injekcióval kapcsolatos ügynek eddig öt gyanúsítottja van – közölte a KR NNI.

Fotó: Police.hu

Két éve kezdtek el nyomozni a hatóságok a Citonorm+ injekcióval kapcsolatban, a 2018 óta Magyarországon forgalmazott készítményről ugyanis megállapították, hogy 

emberi egészségügyi alkalmazása nem engedélyezett.

Sőt, az injekció beadása emberen végzett orvostudományi kutatásnak minősül, amelyre szintén nem volt szakhatósági engedélye a társaságnak, amely a szert forgalomba hozta, majd pácienseinek adta be. A nyomozók így az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése, valamint bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás miatt indítottak eljárást.

Egy szentesi orvos és élettársa még 2018 márciusában kezdte el forgalmazni Magyarországon a Citonorm+ injekciót, amit érelmeszesedés gyógyítására ajánlottak betegeknek. Az ilyen típusú vakcina alkotóelemei a magyar törvények szerint gyógyszernek minősülnek, és forgalmazásuk engedélyhez kötött.

A páros a készítményt illegális gyógyszerellátási láncon keresztül külföldről szerezte be, pontos összetétele jelenleg nem ismert. A terméket úgy kezdték el egyre szélesebb körben terjeszteni, hogy arra nem volt engedélyük. Miután a férfi meghalt, a nő bevonta későbbi bűntársait is, akik egyre több egészégügyi dolgozót szerveztek be.

Közöttük voltak orvosok, ápolók és asszisztensek is, és az injekcióknak nemcsak a beszerzését szervezték meg, hanem a beadását is.

Többször előfordult, hogy az oltást olyan személy adta be, aki nem is végezhet ilyen egészségügyi beavatkozást. Az illegális oltóanyagot weboldalon keresztül hirdették, de volt, hogy a páciensek egymástól szereztek tudomást a „csodaszerről”.

A KR NNI akciót szervezett az NVSZ-szel és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársaival az elkövetők elfogására: országszerte egyszerre 30 helyszínen voltak elfogások és kutatások. A rendőrök összesen 7070 ampulla Citonorm+ injekciót foglaltak le, valamint számos betegelőjegyzést, feljegyzést, naplózást, dokumentumot, ezen felül több mint 30 millió forintot, ami bűncselekményből származott, valamint közel 25 millió forint értékű valutát.

Eddig egy férfit és négy nőt hallgattak ki gyanúsítottként, az érintetteknek az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése, gyógyszerhamisítás, illetve kuruzslás miatt kell felelniük. Valamennyien tagadták a bűncselekményt és szabadlábon védekeznek.


Borítókép: A lefoglalt termékek (Fotó: Police.hu)

