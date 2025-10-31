Gyógyszerhamisító kuruzslókat fogott a rendőrség

Egy gyógyszerhamisító, szabálytalan kutatást végző, kuruzsló bűnhálózat tagjaira a csapott le Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Nemzeti Védelmi Szolgálattal (NVSZ) egyszerre harminc helyen. A Citonorm+ injekcióval kapcsolatos ügynek eddig öt gyanúsítottja van – közölte a KR NNI.

Fotó: Police.hu

Két éve kezdtek el nyomozni a hatóságok a Citonorm+ injekcióval kapcsolatban, a 2018 óta Magyarországon forgalmazott készítményről ugyanis megállapították, hogy

emberi egészségügyi alkalmazása nem engedélyezett.

Sőt, az injekció beadása emberen végzett orvostudományi kutatásnak minősül, amelyre szintén nem volt szakhatósági engedélye a társaságnak, amely a szert forgalomba hozta, majd pácienseinek adta be. A nyomozók így az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése, valamint bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás miatt indítottak eljárást.

Egy szentesi orvos és élettársa még 2018 márciusában kezdte el forgalmazni Magyarországon a Citonorm+ injekciót, amit érelmeszesedés gyógyítására ajánlottak betegeknek. Az ilyen típusú vakcina alkotóelemei a magyar törvények szerint gyógyszernek minősülnek, és forgalmazásuk engedélyhez kötött.

A páros a készítményt illegális gyógyszerellátási láncon keresztül külföldről szerezte be, pontos összetétele jelenleg nem ismert. A terméket úgy kezdték el egyre szélesebb körben terjeszteni, hogy arra nem volt engedélyük. Miután a férfi meghalt, a nő bevonta későbbi bűntársait is, akik egyre több egészégügyi dolgozót szerveztek be.

Közöttük voltak orvosok, ápolók és asszisztensek is, és az injekcióknak nemcsak a beszerzését szervezték meg, hanem a beadását is.

Többször előfordult, hogy az oltást olyan személy adta be, aki nem is végezhet ilyen egészségügyi beavatkozást. Az illegális oltóanyagot weboldalon keresztül hirdették, de volt, hogy a páciensek egymástól szereztek tudomást a „csodaszerről”.

A KR NNI akciót szervezett az NVSZ-szel és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársaival az elkövetők elfogására: országszerte egyszerre 30 helyszínen voltak elfogások és kutatások. A rendőrök összesen 7070 ampulla Citonorm+ injekciót foglaltak le, valamint számos betegelőjegyzést, feljegyzést, naplózást, dokumentumot, ezen felül több mint 30 millió forintot, ami bűncselekményből származott, valamint közel 25 millió forint értékű valutát.