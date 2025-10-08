Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

  • Itt van Gulyás Gergely videója, ami felkavarhatja a közéletet – Varga Judit visszatérése a téma
Gulyás GergelyVarga Juditüzenet

Itt van Gulyás Gergely videója, ami felkavarhatja a közéletet – Varga Judit visszatérése a téma

Gulyás Gergely a közösségi oldalán osztott meg egy rövid videót, melyben egy kérdezz-felelek üzenetre válaszolt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 8:53
Fotó: Grazmel-Photography
A miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán megosztott rövid videóban reflektált arra az egyre gyakrabban felmerülő kérdésre, hogy Varga Judit visszatér-e a közéletbe. 

Balatonhenye, 2024. augusztus 8. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond az 1950-es években épült, megújult művelődési ház ünnepélyes átadásán Balatonhenyén 2024. augusztus 8-án. 250 millió forintból újult meg az épület színházterme, tetőszerkezete, fogadóteret is kialakítottak, az emeleten pedig két szoba kapott helyet, amelyeket turistaszállóként használnak. Szabadtéri színpad és játszótér is épült az épület szomszédságában. MTI/Vasvári Tamás
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Gulyás Gergely felolvasott egy hozzá érkezett kérést, amelynek szerzője arra biztatja a minisztert, tegyen annak érdekében, hogy az egykori igazságügyi miniszter visszatérjen a közéletbe.

Felolvastam, ezzel tudjuk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza.

A volt igazságügyi miniszter visszatérése már egy ideje téma a közéletben. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője korábban arról írt, hogy reménykedik a visszatérésében. Orbán Viktor pedig a Hotel Lentulai című műsorban mondta, hogy Varga Juditnak miniszterelnöki képességei vannak.

 

Borítókép: Varga Judit (Forrás: Facebook)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

