Itt van Gulyás Gergely videója, ami felkavarhatja a közéletet – Varga Judit visszatérése a téma

A miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán megosztott rövid videóban reflektált arra az egyre gyakrabban felmerülő kérdésre, hogy Varga Judit visszatér-e a közéletbe.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Gulyás Gergely felolvasott egy hozzá érkezett kérést, amelynek szerzője arra biztatja a minisztert, tegyen annak érdekében, hogy az egykori igazságügyi miniszter visszatérjen a közéletbe.

Felolvastam, ezzel tudjuk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza.

A volt igazságügyi miniszter visszatérése már egy ideje téma a közéletben. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője korábban arról írt, hogy reménykedik a visszatérésében. Orbán Viktor pedig a Hotel Lentulai című műsorban mondta, hogy Varga Juditnak miniszterelnöki képességei vannak.

