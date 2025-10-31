partbalatoniSió-csatorna

Álhír, hogy éppen leeresztik a Balaton vizét

Nincs vízeresztés a Balatonból, a szakemberek a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszán lévő vizet engedik le, hogy elvégezhessék a szükséges javításokat – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Facebook-oldalán pénteken.

Magyar Nemzet
Forrás: OVF/MTI2025. 10. 31. 15:44
(illusztráció) Forrás: Shutterstock
A Balatonból az utolsó vízeresztés tavaly április 24-én ért véget, azóta a siófoki zsilipek zárt állapotban vannak, az ezzel kapcsolatos félreértést a közösségi médiában megjelent posztok megtévesztő tartalmai okozzák – szögezték le. 

Hozzátették: a Sió-csatorna mintegy három kilométeres szakasza Siófok belterületén a siófoki zsilipegyüttesnél (hajózsilip és vízleeresztő zsilipek) kezdődik és a Balatonkiliti mederduzzasztónál végződik.

A siófoki és a balatonkiliti műtárgyak által közrefogott szakaszon a nyári időszakban vizet tározunk, ősszel pedig ezt a vizet leengedjük. Ekkor kezdődnek a Sió-csatorna medrének fenntartási és a műtárgyak esetleges hibáinak javítási munkái

– fejtegették, és azzal folytatták, hogy a téli, jeges időszakban a zsilipek védelme, a balesetveszély elkerülése, a meder és a part óvása miatt téli üzemrend érvényes, ezért a Sió-csatorna belterületi szakaszán a medret leürítik, jelenleg is ez történik.

Hozzátették: a Sió-csatorna Siófok belterületi szakaszából a tározott vizet a Balatonkiliti duzzasztón keresztül engedik le.

„Ez nem a siófoki zsilipen át zajló balatoni vízeresztés, mert a víz nem a Balatonból és nem a Sió-zsilipen keresztül érkezik, hanem a Sió-csatorna Siófok város belterületi szakaszának úgynevezett fáradt, tározott vizének engedéséről van szó a Balatonkiliti műtárgy nyitásával. A víz itt tovább folyhat a Sió-csatornán déli irányba” – emelték ki.

Emlékeztettek rá: a siófoki vízleeresztő és hajózsilip körüli üzemi területet immár másfél éve megnyitották és hangulatos közösségi térré alakították a látogatók számára, ahol mindenki meggyőződhet arról, hogy a zsilipek zárva vannak.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

