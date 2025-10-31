Álhír, hogy éppen leeresztik a Balaton vizét

Hozzátették: a Sió-csatorna Siófok belterületi szakaszából a tározott vizet a Balatonkiliti duzzasztón keresztül engedik le.

„Ez nem a siófoki zsilipen át zajló balatoni vízeresztés, mert a víz nem a Balatonból és nem a Sió-zsilipen keresztül érkezik, hanem a Sió-csatorna Siófok város belterületi szakaszának úgynevezett fáradt, tározott vizének engedéséről van szó a Balatonkiliti műtárgy nyitásával. A víz itt tovább folyhat a Sió-csatornán déli irányba” – emelték ki.