Ankét Feróval – Megkörnyékezték Ferót Puzsérék + videó

A békejobbot még ne nyújtsuk oda, mert nem megbízhatóak.

2025. 10. 08. 15:16
A békejobbot még ne nyújtsuk oda, mert nem megbízhatóak – így fogalmazott Nagy Feró az Ankét Feróval című podcastműsorunkban, ahol Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője több témában is feldobta a pöttyös labdát. „Megbékélésmenetre” hívta Puzsér Róbert és Pajor Tamás Nagy Feró zenészt, a Beatrice frontemberét, hogy kezet nyújtsanak egymásnak, 

amelyből ehelyett egy olyan szolidaritási demonstráció lett, ahol Juhász Péter, a pedofíliához kapcsolódó álhírbotrány terjesztője mellett álltak ki.

Feró nem ment el, már korábban elutasította Puzsérék meghívását a menetre is. El is mondta, miért, de vastagon kifejtette véleményét a Népligetről, a pécsi pride-ról, valamint új nagylemezéről is, amelyen ária is szerepel majd a dalok között.

A kézfogásuk sem lenne igazi – jelentette ki Nagy Feró a Puzsér Róberték által eredetileg szervezett „Megbékélésmenettel” kapcsolatban. Történt ugyanis, hogy Puzsér felhívta kétszer is a zenészt, hogy vegyen részt az általa szervezett meneten, ahol a különféle politikai oldalon állók békejobbot nyújtanak egymásnak. Az ötlet elsőre nem is tűnt rossznak, de Feró erősen elgondolkodott, hogy lehet-e ezekkel az emberekkel bármilyen módon egy fórumon mutatkozni. Mint mondta, 

egykori zenész ismerőse, Pajor Tamás is megkereste ezzel kapcsolatban, de neki is nemet mondott.

Kiemelte, ezután jött a „Zsolti bácsi-ügy”, ami nagyon felkavarta és „fogalmazzunk úgy, kutyából nem lesz szalonna”, így nagyon jól tette, hogy nemet mondott Puzsérnak, pláne amikor látta, hogy a menetből nem lett más, csak egy Juhász Péter volt politikus melletti kiállás, aki részt vett az álpedofilbotrány kirobbantásában. 

A szókimondó zenész is elképedt azon, hogy ezen a bizonyos demonstráción milyen hangnemet ütöttek meg a felszólalók.

Miután ezt alaposan szétszálazta Huth és Feró, áttértek a budapesti Népligetre, amelynek rendbetételét ugyan megígérte Karácsony Gergely főpolgármester, de nem történt semmi. Kollégánk és vendége arra jutottak, hogy a területen uralkodó prostitúció, droghasználat és minden más, ami ezzel jár, nem megfelelő környezet, egy normális család oda nem megy ki, mert nem lennének biztonságban a gyerekeik sem.

Ha már gyerekek, szóba került a Pécsen megrendezett pride is, ahol több olyan dolgot megmutattak magukból a felvonulók, 

amely nem a kisgyermekeknek való.

Hogy Feró szerint hol lehetne pride-ot tartani és miért, podcastunkból részletesen kiderül, valamint azt is elárulja, mikor jelenik meg új nagylemeze.

