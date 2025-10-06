A szabadságharc mártírjaira emlékeztek Aradon és Budapesten + fotók

Az aradi vértanúk életüket adták népükért, Magyarországért, sőt a ma élő magyarokért is, kicsorduló vérükből pedig a magyar identitás megerősödésének új ága sarjadt – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a nemzeti gyásznapon Aradon.

Hankó Balázs Aradon (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A tárcavezető az aradi vértanúk kivégzésének 176. évfordulóján a partiumi városban, a Szabadság-szobornál emlékezett áldozatukra, miután délután a Vesztőhelyen is koszorút helyezett el, valamint a Páduai Szent Antal-katedrálisban tartott ünnepi szentmisén vett részt. Innen

a megemlékező aradiak tömege körmenetben vonult a Román-Magyar Megbékélés Parkjába, a Szabadság-szobor elé,

ahol a huszárok bevonulása és a román és magyar himnusz után ünnepi beszédek hangzottak el.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke arról beszélt, hogy október 6. a magyar történelem egyik legfájdalmasabb napja, egyben a legnagyobb hősiesség és önfeláldozás örök tanúsága is.

Az aradi vértanúk lelki üdvéért Fábry Kornél címzetes guardialfierai püspök, esztergom-budapesti segédpüspök mondott rövid imát. A megemlékezés a fáklyásmenet bevonulásával és koszorúzással ért véget.

Október 6-i megemlékezés Aradon (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Díjakat adtak át Batthyány Lajos emlékére

Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség elnöke kapta idén a gróf Batthyány Lajos-díjat. A mártír miniszterelnök feleségéről elnevezett gróf Zichy Antónia-díjat pedig Bán Teodóra táncművész, koreográfus, színházigazgató vehette át hétfőn Budapesten, a Fiumei úti sírkertben tartott ünnepségen. A Magyar Batthyány Alapítvány idén hatodik alkalommal ítélte oda a 2019-ben alapított gróf Batthyány Lajos- és gróf Zichy Antónia-díjakat.

A szabadságharc hőseire emlékeztek Budapesten (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A díjakat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter képviseletében Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, valamint Mészáros Artúr, a Fiatalok Batthyány Körének főtitkára adta át.

A Batthyány Alapítvány idén is adományozott posztumusz díjakat. Gróf Zichy Antónia-díjban részesült gróf Brunszvik Teréz, a magyar óvodapedagógia és nőnevelés úttörője, születésének 250. évfordulója alkalmából.

Gróf Batthyány Lajos-díjat kapott Kásler Miklós orvos, kutató, miniszter, a magyar tudomány és kultúra kiemelkedő alakja,

valamint Zsukovszky Miklós, kárpátaljai református lelkipásztor, aki közel három évtizeden át hűséggel szolgálta gyülekezetét és közösségét.