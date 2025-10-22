BalatonmederkotrásüledékNavracsis Tiborkotrásiszap

Megkezdődött a Balaton gyógyító kotrása: hetvenezer köbméter iszaptól szabadítják meg a tavat + videó

Navracsics Tibor szerint ez az erőfeszítés nem elegendő, a területfejlesztési miniszter szerint hosszú távú programra van szükség.

2025. 10. 22.
Megkezdődött a Balaton iszapkotrása. A munkát két speciális hajó végzi, amelyek jelenleg a Keszthelyi-öbölben dolgoznak. A szakemberek már kikotorták a régi iszapcsapdát, és most egy új, 1,2 méter mély csapdát alakítanak ki, amely a teljes öbölből összegyűjti az üledéket – számolt be róla a We Love Balaton a Keszthely TV-re hivatkozva. 

Balatonboglár, 2025. október 21. A drónnal készült felvételen kilátszik a Balaton medre Balatonbogláron az alacsony vízállás miatt 2025. október 21-én. MTI/Vasvári Tamás
Fotó:  MTI/Vasvári Tamás

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint ez az egy kotrás önmagában nem lesz elegendő a problémák tartós megoldásához.

Talán enyhíthet valamit – például az árvaszúnyogok rajzását jövőre, talán az algásodáson is, ebben bízunk. De ahhoz, hogy megnyugtató helyzetet kapjunk a Balatonban, legalább egy középtávú és reményeim szerint hosszú távú programra is szükség van

– mondta Navracsics Tibor.

A mostani kotrás során körülbelül hetvenezer köbméter iszapot távolítanak el. 

A tervek szerint a nyugati medence után a keleti részen is elvégzik a munkát, amelyet az ősz végéig, a tél beköszönte előtt szeretnének befejezni.

A Balatoni Szövetség elnöke néhány napja elmondta, már folynak az előkészítő megbeszélések, tárgyalások a középtávú beavatkozásokról.

 

Borítókép: Drónnal készült felvétel Balatonfenyvesen 2025. október 21-én (Fotó: MTI)

 

