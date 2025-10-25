Kiszivárgott: súlyos belső válságban a Tisza, Magyar Péter ezért kezdett kínos számháborúba

Már érthető, miért próbálja egyre kínosabban bizonygatni Magyar Péter, hogy a Békemeneten szerinte kevesen voltak, ugyanis ezzel akarja elfedni a Tisza belső válságát: idén már nem tudja megnevezni a jelöltjeit, nincsen elég embere – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel.

Békemenet október 23-án (Fotó: Vanik Zoltán)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett:

Október 15-én számoltam be arról, hogy az informátoraim szerint a 316 jelöltből (105 egyéni körzetben ígért 3-3 jelöltet + Magyar Péter a 12. kerületben indul) eddig csupán alig 30 jelöltje van meg Magyar Péternek,

tehát szinte sehogy sem állnak a jelöltállítással.

Emlékezetes, korábban szeptember 30-ra ígérte a jelöltek bemutatását, azonban el kellett halasztania, mert olyan kevés embert találtak.

Az elemző felidézte: a hozzá eljutott üzenetváltásban csupán „kólás doboznak” nevezi Magyar Péter a jelölteket, mivel szerinte nincs is többre szüksége, úgysem fogja őket engedni megszólalni. Elég lesz, ha a nevüket és az arcukat adják a jelöltséghez, ennél többet érdemben nem kell csinálniuk.

Mindez egy igazán arrogáns és lenéző hozzáállás sokak szerint a pártban, ami miatt komoly ellenérzés is kialakult Magyar Péterrel szemben.

– Szintén beszámoltam róla, hogy miután a töredéke van meg csupán a jelölteknek, pedig korábban már szeptember 30-ra ígérte a bemutatásukat, Magyar Péter már elhatározta, hogy végül nem lesz semmilyen előválasztás a Tiszában. Örülnek, ha egyáltalán össze tudják szedni a 105 jelöltet. A hamis indok is megvan már: ismét a Fideszre fogják, miszerint félnek, hogy „feltörik” az előválasztási rendszerüket – mutatott rá Deák Dániel.

Mindezt most a Telex is megerősítette: a jelenlegi elképzelés szerint

csak az utolsó pillanatban, 2026 elején akarják bejelenteni a 106 egyéni jelölt nevét, és nem feltétlen mindenkit a pályázat segítségével választanának ki.

Magyar Péter tehát már a párton belül is elismerte, idén már nem tudják megnevezni a 106 egyéni jelöltet, emellett nem pályáztatni fogják ezeket az embereket, hanem egyszerűen kiválasztani, hiszen nem lesz meg a 3-3 jelölt minden körzetben, így nem lesz kik között lefolytatni az előválasztást.