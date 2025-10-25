Székely Zójatornasérülésvilágbajnokság

Fájdalmai vannak, súlyosbodott a pórul járt magyar sportoló állapota

Székely Zója újra megszólalt azok után, hogy sérülten versenyezve összecsuklott a leérkezésekor a torna-világbajnokságon. A 22 éves magyar azt mondta jól sikerült a gyakorlata felemáskorláton, ezért döntött úgy, hogy az edzői utasítás ellenére az eredeti leugrással zár. Székely Zója elismerte, rosszabb állapotba került a két sérült térde, bízik a magyarországi ellátásban.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 25. 14:03
Mint beszámoltunk róla, Székely Zója a 8. helyen végzett felemás korláton a tornászok világbajnokságán azok után, hogy egy nappal korábban sérülés miatt feladni kényszerült az egyéni összetett döntőjét. A mindkét térdében csontzúzódást szenvedett magyar versenyző ennek ellenére rajthoz állt, de az edzői utasítást megszegve mégis az eredeti leugrást választotta. A fegyelmezetlenségért nagy árat fizetett, a leérkezésnél összecsuklott, s mint mostanra kiderült: súlyosbodott az állapota.  

Székely Zója
Székely Zója nagy fájdalmakkal küszködött a leérkezés után Fotó: Dita Alangkara / MTI/AP

Székely Zója megszólalt

– Vannak fájdalmaim a lábamban. Otthon még vár rám egy alapos kivizsgálás, hogy pontosan lássuk, mi a baj, és merrefelé kell elmenni a rehabilitációval, de fejben abszolút rendben vagyok és nagyon bizakodom. Úgy érzem, ha rajtam múlik, hamar rendbe fogok jönni – nyilatkozta szombaton az M1 aktuális csatornán a 22 éves sportoló, aki csütörtökön feladta az egyéni összetett döntőjét, mert az ugrás során mindkét térdében csontzúzódást szenvedett. Ennek ellenére a szám Európa-bajnoki ezüstérmese vállalta a felemáskorlát pénteki döntőjét, de nem tartotta be az edzői utasítást, s teljes értékű leugrást vállalt.

Az a helyzet, hogy sokszor van probléma a vérmérsékletemmel. Sportolóból vagyok, a személyiségem is ilyen. Éreztem, hogy jó gyakorlat van a hátam mögött, és nekünk ilyenkor nagyon-nagyon kevés időnk van döntéseket hozni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem lett rosszabb a lábam az előző naphoz képest. Az a leugrás biztosan rontott a jobb lábam helyzetén, de biztosat még nem tudok mondani.

A Ferencváros tornásza azt reméli, Magyarországon biztosan megfelelő ellátást kap majd, és megfelelő csapat veszi körül, ezért már most tervezgetik a rehabilitációt, amit mielőbb szeretne elkezdeni. Székely a közmédiának kijelentette: egy sérülés soha nem jön jókor, másrészt szerinte emberfelettit teljesített azzal, hogy világbajnoki döntős lett felemáskorláton és egyéni összetettben is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

