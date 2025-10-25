Károly király döntött: költöznie kell András hercegnek – de hova megy tovább?

Miközben András hercegre egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy elhagyja a rezidenciát, a találgatások elkerülhetetlenül arra irányulnak, hogy merre tovább – fogalmaz a The Telegraph.

A lap megosztott néhány lehetséges helyszínt:

Windsor – Frogmore Ház : A sussexi herceg és hercegné egykori otthonát, a Frogmore Cottage-ot állítólag András hercegnek ajánlották fel, a pár felügyelte a felújítását, mielőtt elhagyták a királyi családot. A koronabirtok részeként továbbra is bérleti szerződést kellene kötni hozzá, de nagyobb felújítási költségek nélkül.

Andrew nem fogadta el az ajánlatot, noha így Windsorban, a kedvenc helyén maradhatna, ami lehetővé tenné számára, hogy lovagoljon és találkozzon a családdal.

Vilmos herceg jelezte, hogy Windsor lesz a királyi udvar központja a jövőbeli uralkodása alatt, és András közelsége, aki nem aktív királyi családtag, kihívást jelenthet.

Sandringham – Wood Farm : A Sandringham-birtok részeként, ahol Fülöp herceg nyugdíjas éveinek nagy részét töltötte, a – királyi mércével mérve – átlagos Wood Farm ház számos előnnyel kecsegtet. Egy magánterületen található, így védve van mind a nyilvánosság, mind a fotósok elől, akik időnként elcsípik András herceget Windsorban.

Balmoral – Craigowan Lodge : A Balmoralban található hét hálószobás királyi ház, ahonnan gyalogosan is elérhető egy kilenclyukú golfpálya, jól ismert András herceg és volt felesége előtt. A Skót-felföldön, egy magánbirtokon van, ez is elszigeteltséget kínálna, és lehetőséget adna arra, hogy a nyilvánosságtól távol töltsék az időt. András herceg azonban nem akar túlságosan eltávolodni jelenlegi tartózkodási helyétől és családjától.

Buckingham-palota: A Buckingham-palota 369 millió fontos felújítása a végéhez közeledik, amivel a királyi család tagjai visszaköltözhetnek irodáikba vagy akár maguk is beköltözhetnek oda.

A királyi család egyetlen dolgozó tagja sem jelezte, hogy erre vágyna, sőt a király és a királynő is megelégszik azzal, hogy a Clarence House-ban szálljon meg, miközben a „BP”-t „a monarchia főhadiszállásaként” használják.