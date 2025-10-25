András hercegrezidenciabrit királyi családbotrány

Károly király döntött: költöznie kell András hercegnek – de hova megy tovább?

András herceg nemrég bejelentette, hogy lemond királyi címéről, miközben a Buckingham-palota fokozza a nyomást, hogy költözzön ki a Royal Lodge-ból. A botrányokba keveredett herceg jogilag nem távolítható el az otthonából, mégis tárgyalások folynak arról, hova költözhet.

2025. 10. 25. 15:21
András herceg Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
A The Telegraph értesülései szerint András herceg előrehaladott tárgyalásokat folytat III. Károly király képviselőivel arról, hogy elhagyja harmincszobás Royal Lodge rezidenciáját, miközben a Buckingham-palota fokozza a nyomást az önkéntes távozás érdekében – olvasható a walesroyalfans közösségi oldalon.

A botrányokba keveredett András herceg 2025. október 17-én bejelentette, hogy lemond királyi címéről
A botrányokba keveredett András herceg 2025. október 17-én bejelentette, hogy lemond királyi címéről (Fotó: GLYN KIRK / POOL)

Andrást jogilag nem lehet kilakoltatni, mivel hosszú távú, előre kifizetett bérleti szerződése van a Crown Estate-tel, amelyből még több mint ötven év hátravan. A napi szintű egyeztetések a bérleti díj nélküli lakhatása miatt kialakult közfelháborodást követően erősödtek fel

– magyarázzák. 

Az eleinte ellenkező András herceg várhatóan elköltözik; a fő vitapontok között szerepel az új lakhatás kérdése, valamint a kártérítés, mivel több millió font értékben költött az ingatlanra.

Vilmos herceg igyekezett elkerülni a közvetlen részvételt a tárgyalásokban, hogy megőrizze a jó kapcsolatot unokatestvéreivel, ugyanakkor ragaszkodik a megoldáshoz. Egy forrás tömören így foglalta össze a helyzetet:

Elmegy, az nem kérdés, csak az, hogy mikor

 – írták.

Miközben András hercegre egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy elhagyja a rezidenciát, a találgatások elkerülhetetlenül arra irányulnak, hogy merre tovább – fogalmaz a The Telegraph. 

A lap megosztott néhány lehetséges helyszínt: 

  • Windsor – Frogmore Ház: A sussexi herceg és hercegné egykori otthonát, a Frogmore Cottage-ot állítólag András hercegnek ajánlották fel, a pár felügyelte a felújítását, mielőtt elhagyták a királyi családot. A koronabirtok részeként továbbra is bérleti szerződést kellene kötni hozzá, de nagyobb felújítási költségek nélkül.

Andrew nem fogadta el az ajánlatot, noha így Windsorban, a kedvenc helyén maradhatna, ami lehetővé tenné számára, hogy lovagoljon és találkozzon a családdal.

Vilmos herceg jelezte, hogy Windsor lesz a királyi udvar központja a jövőbeli uralkodása alatt, és András közelsége, aki nem aktív királyi családtag, kihívást jelenthet.

  • Sandringham – Wood Farm: A Sandringham-birtok részeként, ahol Fülöp herceg nyugdíjas éveinek nagy részét töltötte, a – királyi mércével mérve – átlagos Wood Farm ház számos előnnyel kecsegtet. Egy magánterületen található, így védve van mind a nyilvánosság, mind a fotósok elől, akik időnként elcsípik András herceget Windsorban.
  • Balmoral – Craigowan Lodge: A Balmoralban található hét hálószobás királyi ház, ahonnan gyalogosan is elérhető egy kilenclyukú golfpálya, jól ismert András herceg és volt felesége előtt. A Skót-felföldön, egy magánbirtokon van, ez is elszigeteltséget kínálna, és lehetőséget adna arra, hogy a nyilvánosságtól távol töltsék az időt. András herceg azonban nem akar túlságosan eltávolodni jelenlegi tartózkodási helyétől és családjától.
  • Buckingham-palota: A Buckingham-palota 369 millió fontos felújítása a végéhez közeledik, amivel a királyi család tagjai visszaköltözhetnek irodáikba vagy akár maguk is beköltözhetnek oda.

A királyi család egyetlen dolgozó tagja sem jelezte, hogy erre vágyna, sőt a király és a királynő is megelégszik azzal, hogy a Clarence House-ban szálljon meg, miközben a „BP”-t „a monarchia főhadiszállásaként” használják.

Borítókép: András herceg (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

