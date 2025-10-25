Orbán Viktor bemutatta a nap legnagyobb hősét + videó

Zorán Apám hitte című dalának megindító előadását osztotta meg Orbán Viktor a közösségi oldalán, amelyet egy Olívia nevű kislány énekelt el az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren október 23-án.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Kossuth téren október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Olívia a nap legnagyobb hőse. Köszönjük!

– írta a miniszterelnök a videóhoz.

Az űrből is látszott

– írta Orbán Viktor korábban a Békemenetről a Facebook-oldalán, és képes összeállítást is közzétett az eseményről.

A mobiltelefonokkal kapcsolatos cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren voltak jelen.