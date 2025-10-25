Orbán ViktorOlíviaBékemenetoktóber 23.hős

Orbán Viktor bemutatta a nap legnagyobb hősét + videó

Megindító videót tett közzé a miniszterelnök az október 23-i Kossuth téri megemlékezésről.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 13:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zorán Apám hitte című dalának megindító előadását osztotta meg Orbán Viktor a közösségi oldalán, amelyet egy Olívia nevű kislány énekelt el az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren október 23-án.

Budapest, 2025. október 23. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Kossuth téren október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Olívia a nap legnagyobb hőse. Köszönjük!

– írta a miniszterelnök a videóhoz.

Az űrből is látszott

– írta Orbán Viktor korábban a Békemenetről a Facebook-oldalán, és képes összeállítást is közzétett az eseményről.

A mobiltelefonokkal kapcsolatos cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren voltak jelen.

Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Békemenet 2025
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Békemenet 2025
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
1/20 Az űrből is látszik a tömeg, ami összegyűlt a Kossuth térre

Borítókép: Ünnepi műsor a Kossuth Lajos október 23-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Békemenet 2025

Orbán Viktor: Soha nem voltunk még ilyen sokan + videó

Békemenet 2025 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu