Elképesztő teleltetési titok, így lesz csodás a muskátlija

A muskátli viszonylag sokáig bírja, ellenáll a szárazságnak, a sok-sok nedvességnek is, sőt a hideget és a meleget is kedveli, persze csak bizonyos mértékig. Amikor beköszöntenek a fagyok, akkor már nem szabad kint hagyni a muskátlit sem a kertben, sem a teraszon, sem a balkonládában. A muskátli teleltetése viszont nem is olyan magától értetődő. A Mindmegette megmutatja a praktikát.

Ne rakjunk el beteg növényeket, mivel egyetlen fertőzött példány az egész állomány vesztét okozhatja. - Fotó: Pexels.com

A muskátli teleltetése ősszel esedékes, de nem kell vele sietni, ugyanis a muskátli, ahogy a nyári forróságot, úgy a hideget is jól viseli, így elég, ha az akciónak akkor állunk neki, amikor éjszakára tartósan fagypont alá süllyed a hőmérséklet.

A muskátli teleltetése: így csinálja, hogy tavasszal virágozzon

Teleltetés előtt a muskátlit erősen vissza kell vágni: metsszük vissza a muskátlikat 10-20 centiméteres hosszúságig, és vágjuk vissza a felesleges hajtásokat. Szedjük le az elnyílt és elszáradt virágokat, valamint a száraz, sárguló leveleket, különösen, ha betegségek jeleit vagy kártevőket észlelünk rajtuk.

Ne rakjunk el beteg növényeket, mivel egyetlen fertőzött példány az egész állomány vesztét okozhatja. Első lépésként vizsgáljuk meg a muskátlikat, figyeljünk a levelek fonákjára és a takarásban lévő szárrészekre is. Ha betegség jeleit vagy kártevőket észlelünk rajtuk, kezeljük permetszerrel, de még jobb, ha megszabadulunk a fertőzött résztől.

A cserepes növényeknek olyan világos és hűvös helyiséget válasszunk, ahol a hőmérséklet nem emelkedik 4-10 °C fölé. Megfelelő hely lehet a muskátli tárolása szempontjából például egy hideg veranda, előszoba, lépcsőház, vagy akár pinceablak is. Elég havonta egyszer-kétszer megöntöznünk a növényeket, amikor a talaj már majdnem kiszáradt.

