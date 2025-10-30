Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról – élőben a Kormányinfóról + videó

háborúkőolajOroszország elleni szankciók

Így változna az üzemanyagok ára, ha brüsszeli nyomásra hirtelen nem vennénk orosz olajat

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a legégetőbb kérdésekről beszélt a Harcosok órájában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 7:31
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Harcosok órája csütörtöki adásának első vendége. A jelek szerint, amit szabad a kisökörnek, azt nem szabad Jupiternek, így reagált az államtitkár arra, hogy Magyar Péter perrel fenyegetett meg embereket, amiért mesterséges intelligenciát használtak a tervezett tiszás megszorítások és adóemelések kapcsán, amelyekről maguk a szakértőik beszéltek. Magyar Péter ugyanis már elfelejthette, hogy ő maga is használt már mesterséges intelligenciát, amellyel egy videóban Orbán Viktor miniszterelnök szájába adott olyan szavakat, amelyek soha nem hangzottak el. 

Két vezeték jobb, mint egy

A műsorban arról is szó esett, hogy a Tisza Párt szerint Magyarország egyik napról a másikra képes lenne leválni az orosz kőolajról. Magyar Péterék szerint ugyanis nem azzal van a baj, hogy nincs tengerünk. A tiszások úgy vélik a gáz és az olaj nem fizikai kérdés.

Magyarország tartja magát ahhoz az álláspontjához, hogy a két vezeték jobb mint egy, a keleti energia olcsóbb, mint a nyugati. Mi háború helyett békét akarunk. Ezzel ellentétesen dolgozik a magyar ellenzék és az EU, ugyanis diverzifikáció helyett szűkítenék a beszerzési forrásokat, béke helyett háború felé terelnének minket, és rákényszerítenének minket egy drágább energia beszerzésére

– emelte ki. Megjegyezte azt is, hogy a német kancellár hónapokig követelte az orosz szankciókat, majd amikor életbe léptek, akkor rájöttek Németországban, hogy ők rosszul járnak az orosz olaj betiltásával. 

Már látják, mekkora bajt okozna nekik, hogy a 10-20 százalékos kapacitás-kiesést nem tudják pótolni. Látható a német gazdaságon, hogy az mit okoz, és akkor képzeljük el, mit okozna Magyarországnak, ha a dunai finomító nem tudná megfelelő módon előállítani az üzemanyagot a régió és Magyarország számára. Úgyhogy amikor bekopog a 10-20 százalék a német ajtókon, akkor azért hátrább az agarakkal!

– fogalmazott. Ahogy a németek, úgy a magyarok sem tudják egyik napról a másikra átállítani a finomítóikat az orosztól különböző kőolaj feldolgozására, Magyarország is már dolgozik rajta, de ez időbe telik – tette hozzá. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, a benzin literenkénti ára jóval meghaladhatja a 700 forintot is, amennyiben egyik napról a másikra le kellene állni az orosz kőolaj importjával.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.