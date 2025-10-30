Így változna az üzemanyagok ára, ha brüsszeli nyomásra hirtelen nem vennénk orosz olajat

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Harcosok órája csütörtöki adásának első vendége. A jelek szerint, amit szabad a kisökörnek, azt nem szabad Jupiternek, így reagált az államtitkár arra, hogy Magyar Péter perrel fenyegetett meg embereket, amiért mesterséges intelligenciát használtak a tervezett tiszás megszorítások és adóemelések kapcsán, amelyekről maguk a szakértőik beszéltek. Magyar Péter ugyanis már elfelejthette, hogy ő maga is használt már mesterséges intelligenciát, amellyel egy videóban Orbán Viktor miniszterelnök szájába adott olyan szavakat, amelyek soha nem hangzottak el.

Két vezeték jobb, mint egy

A műsorban arról is szó esett, hogy a Tisza Párt szerint Magyarország egyik napról a másikra képes lenne leválni az orosz kőolajról. Magyar Péterék szerint ugyanis nem azzal van a baj, hogy nincs tengerünk. A tiszások úgy vélik a gáz és az olaj nem fizikai kérdés.

Magyarország tartja magát ahhoz az álláspontjához, hogy a két vezeték jobb mint egy, a keleti energia olcsóbb, mint a nyugati. Mi háború helyett békét akarunk. Ezzel ellentétesen dolgozik a magyar ellenzék és az EU, ugyanis diverzifikáció helyett szűkítenék a beszerzési forrásokat, béke helyett háború felé terelnének minket, és rákényszerítenének minket egy drágább energia beszerzésére

– emelte ki. Megjegyezte azt is, hogy a német kancellár hónapokig követelte az orosz szankciókat, majd amikor életbe léptek, akkor rájöttek Németországban, hogy ők rosszul járnak az orosz olaj betiltásával.

Már látják, mekkora bajt okozna nekik, hogy a 10-20 százalékos kapacitás-kiesést nem tudják pótolni. Látható a német gazdaságon, hogy az mit okoz, és akkor képzeljük el, mit okozna Magyarországnak, ha a dunai finomító nem tudná megfelelő módon előállítani az üzemanyagot a régió és Magyarország számára. Úgyhogy amikor bekopog a 10-20 százalék a német ajtókon, akkor azért hátrább az agarakkal!

– fogalmazott. Ahogy a németek, úgy a magyarok sem tudják egyik napról a másikra átállítani a finomítóikat az orosztól különböző kőolaj feldolgozására, Magyarország is már dolgozik rajta, de ez időbe telik – tette hozzá.