Hihetetlen, mégis igaz: Egy autó betolt egy másikat egy magyar benzinkút shopjába 

Egy autó nekihajtott egy másiknak hátulról és odáig tolta, ameddig tudta. A balesetet rögzítették a Pest vármegyei benzinkút kamerái.

Munkatársunktól
2025. 10. 11. 13:15
Filmbeillő jelenetet rögzítettek egy Pest vármegyei benzinkút kamerái Forrás: Pest vármegyei rendőrség/Facebook
Különös videót tett ki közösségi oldalára a Pest vármegyei rendőrség – írja az Origo. Egy olyan balesetet lehet rajta látni, amelyet akár Hollywood-ban is forgathattak volna, csakhogy ezt egy magyar benzinkúton rögzítették a biztonsági kamerák.

Fotó: Pest vármegyei rendőrség/Facebook

Két autó állt egymás mögött a kútoszlopoknál. Amikor egy nő odalépett a hátsó autóhoz, a sofőrje hatalmas gázzal nekihajtott az előtte álló kocsinak és nagy erővel eltolta onnan. A felvételen jól lehet látni, hogy az első autó betöri a shop ablakát, és megáll a polcok között. Aztán azt is megmutatják a kamerák, hogy a vétkes sofőrnek még az épület előtt sikerült megállnia a hajmeresztő manőver után.  

Egy autós az egyik Pest vármegyei benzinkúton úgy döntött, hogy nemcsak tankol, de a shopot is „bejárja” – igaz, kicsit másképp, mint azt megszokhattuk. Hátulról nekiütközött egy autónak, és azt az üvegen keresztül betolta a shop részbe. Javasoljuk, hogy Ti a shopot inkább az ajtón keresztül közelítsétek meg! Vigyázzatok magatokra és egymásra az utakon!"

– írták a vármegyei rendőrök. 

Senki sem vásárolt a benzinkúton

A boltnak éppen nem volt vásárlója, így senki sem sérült meg a balesetben. Az egyelőre nem világos, miért indult el az autós és miért tolta el a másikat.

A videót a Vaol.hu oldalán láthatja, ha ide kattint.

Sokkoló videó: autómosás közben zúzták szét a járművét

Egy férfi kis híján meghalt Nebraskában, amikor egy autó 105 km/h-val belerohant a benzinkútnál, miközben ő pickupját tisztította – a sofőrt kórházba vitték. Erről bővebben a Magyar Nemzet korábbi cikkében olvashat.

