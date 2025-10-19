nyugat-nílusi lázCOVIDbetegséginfluenzatünetek

Magyarországon is megjelent a nyugat-nílusi láz, soroljuk a beavatkozásért kiáltó ijesztő tüneteket

A betegség tünetei hasonlítanak az influenza vagy a Covid tüneteire, de fontos résen lenni, mert vannak azonnali orvosi ellátást igénylő szimptómák.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 11:05
Forrás: Pexels
A köhögés, tüsszögés, torokfájás és a láz újra beköltözött a mindennapjainkba, és sokan teszik fel a kérdést, influenza, Covid, nyugat-nílusi láz, vagy milyen vírus veszélyeztet. A válasz azonban már korántsem olyan egyértelmű, mint pár éve, ezért Habony Norbert ceglédi felnőtt háziorvos a Szoljon.hu hírportálnak elmondta, hogy mi a helyzet manapság a vírusokkal, hogyan különböztetjük meg a betegségeket, és mit tehetünk, hogy minél kevesebben dőljenek ki a sorból.

doctor is wearing white rubber gloves prevent direct contact with patient because virus may be traced to patient body and medical rubber gloves also help prevent virus from being transmitted patient
Fotó:  Shutterstock

A vírusok idén korábban érkeztek

A tapasztalatunk szerint idén egy kicsit korábban érkezett az alsó légúti betegségek szezonja 

– fogalmazott az orvos, ráadásul, mint mondja, az alsó és felső légúti fertőzések között jelenleg feltehetően egyszerre három vírus is kering.

Az egyik, ami biztos, hogy nem Covid, de valamilyen alsó légúti tüneteket okozó vírusfertőzés, aztán van a Covid, ami szintén alsó-felső légúti, illetve általános tüneteket okozó fertőzés. Emellett van egy harmadik, ami nem légúti panaszokat okoz a betegeknek, elsősorban inkább hányással, hasmenéssel járó. A koronavírusról elmondta, hogy bár még jelen van, de a sokadik variáns hatására gyakorlatilag olyan mértékűre szelídült, mint egy influenzafertőzés.

Fontos tudnivalók a nyugat-nílusi lázról

– Én még nem találkoztam ilyen esettel – közölte Habony Norbert, hozzátéve, hogy az ECDC, vagyis az Európai Betegségmegelőzési Központ rendszeresen közöl adatokat, és 2025-ben is több európai ország jelentette a nyugat-nílusi láz fertőzés felbukkanását. Így Magyarországon sem ismeretlen a vírus: korábbi években már kimutatták a jelenlétét, főleg ott, ahol a madarak vonulási útvonalai áthaladnak, hiszen a kórokozó szúnyogcsípéssel terjed.

A klímaváltozás és a csapadékosabb, melegebb nyarak kedveznek a szúnyogoknak, ezért a jövőben több lehet az ilyen eset.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy a legtöbb fertőzés tünetmentes, és csak nagyon kis arányban alakul ki súlyos betegség – hangsúlyozta a ceglédi háziorvos.

Jellemző tünetek:

  • láz, 
  • fejfájás, 
  • izom- és ízületi fájdalom, 
  • fáradtság, 
  • ritkábban hányinger, 
  • hányás vagy 
  • bőrkiütés.

Vagyis a nyugat-nílusi láz tünetei nagyon hasonlítanak az influenza vagy a Covid tüneteire, ezért laikusként nehéz megkülönböztetni őket. Fontos azonban figyelni, mert azonnali orvosi ellátást igényel, ha az alábbi tünetek lépnének fel:

  • zavartság, 
  • merev nyak, 
  • izomgyengeség, 
  • tudatzavar, 
  • bénulás.

A diagnózist laborvizsgálat – vérvétel vagy, súlyosabb esetben, gerincvíz-elemzés – erősítheti meg, és a kezelés tüneti: folyadékpótlás, láz- és fájdalomcsillapítás, pihenés. Súlyos esetben pedig kórházi ellátásra lehet szükség, ahol megfigyelik a beteget, és támogatják a légzést vagy a keringést.

Az őszi betegségekről szóló teljes összeállítást a szoljon.hu Jász-Nagykun-Szolnok megyei hírportálon olvashatja el.

 

Borítókép: Illusztráció. (Fotó: Pexels)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

