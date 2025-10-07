Bíróság előtt az Eötvös Gimnázium korrupciós ügyének vádlottjai

Megkezdődött a tárgyalás az Eötvös Gimnáziumot érintő korrupciós ügyben - erősítette meg információnkat a Fővárosi Törvényszék.

Budapest Eötvös József Gimnázium Fotó: Mirkó István

Az ügyben két vádlott van, egyikük Kálmán Gábor, a gimnáziumhoz tartozó alapítvány akkori vezetője. Kálmánt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség még tavaly januárban gyanúsította meg gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt. Később vádat is emeltek Kálmán Gábor ellen.

Hangfelvétel a bizonyítékok között

Ahogy arról lapunk is beszámolt, tavaly felvetődött annak a gyanúja, hogy vesztegetési pénz kellett ahhoz az iskolában, hogy azokat a diákokat is felvegyék az elit iskolák között számon tartott intézménybe, akiknek nem sikerült a hivatalos felvételi. Egy hangfelvételen arra is utaltak, hogy a korrupt beiskoláztatási rendszert Kálmán Gábor működtethette.

Kenőpénzt kérhettek

Ismert, a Metropol által közreadott hangfelvételekből arra lehetett következtetni, hogy Moss László volt igazgató és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány akkori vezetője, Kálmán Gábor a nyolcszoros túljelentkezés ellenére is fenntarthatott iskolai helyeket az írásbelit egyébként elbukó gyerekek felvételére. Ehhez a hangfelvétel szerint állítólag minimum félmillió forintot kellett befizetniük a tehetős szülőknek. A botrányos felvétel annak a gyanúját is felvetette, hogy nem egyszeri esetről volt szó, mert már évtizedek óta fogadhattak el kenőpénzt azoktól a módosabb szülőktől, akik a rosszul sikerült felvételi ellenére is az Eötvösbe szerették volna csemetéjüket járatni.

A volt igazgatót nem vádolták meg

„Azt mondtad, hogy nem mi vagyunk az első kísérleti nyulak ebben a helyzetben, és itt zárójelben jelezném, hogy igaz, amit mondtál, mert a mi ismeretségi körünkben is van olyan, ma is az Eötvösbe járó gyermek, aki általánosban bukdácsolt, majd a hatosztályosba felvették. Van ilyen három a körünkben, hol saját gyermek, hol unoka”

– mondta egy édesapa a hangfelvételen, amire az egykori iskolaigazgató jobbkeze, Kálmán Gábor végig helyeselt. Az alapítvány volt vezetője végig azzal nyugtatgatta az apát, hogy ez már nem az első olyan alkalom, hogy Moss László igazgató a saját hatáskörében vesz fel szóbeli nélkül több olyan gyermeket, akinek korábban nem sikerült a felvételije.