„Erős hétvége: Tegnap Angela Merkel zúzta szét az ellenzék narratíváját Putyin trójai falova kapcsán. Ma Brüsszel cáfolta az ellenzék »pedagógushiánnyal« kapcsolatos állításait” – írta friss Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence.
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte:
Magyarországon jobb a tanár-diák arány, mint az EU-átlag.
„Megelőzzük Németországot, Franciaországot, Svédországot és Finnországot is. Nálunk több a tanár a diákok számához viszonyítva, mint náluk” – hangsúlyozta az államtitkár az Eurostat adataira hivatkozva.
Rétvári Bence szerint ráadásul ez az arány még tovább fog javulni, mert a 93 százalékos béremelés sokakat csábított vissza a tanári pályára.
A magyar oktatást megbecsülni és nem lebecsülni kell
– hangsúlyozta az államtitkár.
