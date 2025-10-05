Rétvári BencepedagógusbérEurostat

Brüsszel cáfolta az ellenzék „pedagógushiánnyal” kapcsolatos állításait

Magyarországon jobb a tanár-diák arány, mint az uniós átlag, mutatott rá az államtitkár.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 13:59
Rétvári Bence (Forrás: Facebook)
Rétvári Bence (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Erős hétvége: Tegnap Angela Merkel zúzta szét az ellenzék narratíváját Putyin trójai falova kapcsán. Ma Brüsszel cáfolta az ellenzék »pedagógushiánnyal« kapcsolatos állításait” – írta friss Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence.

Budapest, 2025. szeptember 30. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 30-án. MTI/Kovács Attila
Rétvári Bence (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: 

Magyarországon jobb a tanár-diák arány, mint az EU-átlag. 

„Megelőzzük Németországot, Franciaországot, Svédországot és Finnországot is. Nálunk több a tanár a diákok számához viszonyítva, mint náluk” – hangsúlyozta az államtitkár az Eurostat adataira hivatkozva. 

Rétvári Bence szerint ráadásul ez az arány még tovább fog javulni, mert a 93 százalékos béremelés sokakat csábított vissza a tanári pályára. 

A magyar oktatást megbecsülni és nem lebecsülni kell

– hangsúlyozta az államtitkár.

Borítókép: Rétvári Bence (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Csodára várva: agyhalottakból zseniket, büdösszájúakból Jézus-illatúakat varázsolnak Puzsérék

Néző László avatarja

Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.