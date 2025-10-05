„Erős hétvége: Tegnap Angela Merkel zúzta szét az ellenzék narratíváját Putyin trójai falova kapcsán. Ma Brüsszel cáfolta az ellenzék »pedagógushiánnyal« kapcsolatos állításait” – írta friss Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence.

Rétvári Bence (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte:

Magyarországon jobb a tanár-diák arány, mint az EU-átlag.

„Megelőzzük Németországot, Franciaországot, Svédországot és Finnországot is. Nálunk több a tanár a diákok számához viszonyítva, mint náluk” – hangsúlyozta az államtitkár az Eurostat adataira hivatkozva.

Rétvári Bence szerint ráadásul ez az arány még tovább fog javulni, mert a 93 százalékos béremelés sokakat csábított vissza a tanári pályára.

A magyar oktatást megbecsülni és nem lebecsülni kell

– hangsúlyozta az államtitkár.

Borítókép: Rétvári Bence (Forrás: Facebook)