Padlóra küldheti a taxisokat Budapest új taxirendelete

A taxisok nehezményezik, hogy a tevékenységüket szabályozó rendelet kapcsán nem konzultáltak velük, illetve a tarifaemelésre és a létszámstopra vonatkozó követeléseiket nem teljesítette a főváros.

Fotó: Ladóczki Balázs

Október elején lépett életbe a fővárosi új taxirendelet, amely több ponton is módosította a 2013-as szabályozást. Az intézkedés értelmében a taxisoknak szigorúbb műszaki és adminisztratív feltételeknek kell megfelelniük, a legkisebb mulasztás is a taxisengedély azonnali visszavonásával járhat. A rendelet új előírásai között szerepel, hogy a gépjárműveknek évente kétszer kell átesniük hatósági műszaki vizsgán, és minden sofőrnek kötelező a megújított BKK taxi vizsga. Emellett a taxi drosztengedély feltételei is szigorodtak.

Elveszítheti egy taxis az engedélyét egyetlen hiba miatt?

Az érdekképviseletek szerint az új szabályozás több ponton is életszerűtlen. A taxis engedélye akár egyetlen adminisztrációs hiba, például késedelmes adatszolgáltatás vagy dokumentumhiány miatt is bevonható. A fővárosi taxirendelet módosítása emellett a gépjárművek korhatárát is csökkentette: a jármű legfeljebb nyolc éves lehet. A fővárosban több taxis szervezet közös fellépést tervez.

A taxis tüntetés a Hősök terén, illetve a Városháza előtt 2025-ben már ennek a folyamatnak a része volt. A Fővárosi Önkormányzat szerint azonban a szigorítások célja a szolgáltatás minőségének javítása és Budapest közlekedésének átalakítása.

A taxisok egy része országos taxirendelet megalkotását sürgeti, hogy ne a fővárosi politika befolyásolja a szakma működését. Többen adómentességi határ emelését és taxis létszámkorlátozást is javasolnak.