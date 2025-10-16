Rendkívüli

Döntött a bíróság Jeszenszky Géza kalapácsos támadójáról

Decemberig börtönben marad az a férfi, aki a gyanú szerint júniusban egy kalapáccsal rátámadt Jeszenszky Gézára és feleségére – közölte a Magyar Nemzettel a bíróság. A volt külügyminiszter a támadás után életmentő műtéten esett át. A nyomozás még nem zárult le, az pedig még mindig nem derült ki, hogy a gyanúsítottnak volt-e köze az egykori tárcavezető elleni, két évvel ezelőtti támadáshoz.

Pámer Dávid
2025. 10. 16. 11:09
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség
December 4-ig hosszabbította meg a bíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki az eddigi információk szerint június elején maszkban, kalapáccsal rátámadt Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére – közölte lapunkkal a Fővárosi Törvényszék. 

Az ügyben eljáró Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pedig újra azt közölte lapunkkal, hogy továbbra is szakértők bevonásával vizsgálják, G. Ferencnek volt-e köze a volt külügyminisztert ért két évvel korábbi támadáshoz is, amit ugyancsak egy maszkos férfi követett el. A támadónak akkor sikerült elmenekülnie. Ha kiderül, hogy G. Ferencnek az utóbbi ügyben is érintett, még súlyosabb büntetésre számíthat.

A rendőrség szerint G. Ferenc a júniusi támadást előre eltervezhette, hiszen egy sapkát, kesztyűt és orvosi maszkot húzott, mielőtt egy kalapáccsal esett az idős házaspárnak. A támadó akkor futamodott meg, amikor egy közeli vendéglátóhely pincére a Jeszenszky házaspár segítségére sietett. A fiatalember sérülései ellenére követte a támadót, és hívta a 112-t. A Készenléti Rendőrség közelben szolgálatot teljesítő járőrei a Fővám téren fogták el a feltételezett elkövetőt.

A nyomozók a 70 éves férfinál a támadáshoz használt kőműveskalapácson kívül egy csavarhúzót, egy benzinnel töltött befőttesüveget és öngyújtót is találtak. G. Ferencet a Budapesti Rendőr-főkapitányságon előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete, valamint súlyos testi sértés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A támadás következtében a volt külügyminiszter életveszélyes koponyatörést, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. A gyanúsított beismerő vallomása szerint nem tudta, kikre támad rá, egy megmagyarázhatatlan érzés hatására, véletlenszerűen választotta ki áldozatait, de mindezt a nyomozás eddigi adatai nem támasztják alá.

