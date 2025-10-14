drogrendőrségakcióDeltakábítószer

Drogkommandó Zalában – a rendőrök lesújtottak a terjesztőkre és fogyasztókra is

Zala vármegyében ismét nagyszabású rendőrségi akció zajlott a DELTA program keretében, amelynek célja nem csupán a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása, hanem a fogyasztók felderítése is. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai több helyszínen csaptak le októberben, a hétvége során pedig több személy ellen indult eljárás drog birtoklásának vétsége miatt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 16:19
Illusztráció Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A programban részt vevő egységek összehangoltan léptek fel: a cél, hogy a fiatalok körében terjedő drogjelenséget már a gyökerénél elfojtsák. A rendőrség közlése szerint az akciók során több, különböző bűncselekményre is fény derült, köztük kábítószer-fogyasztásra, illetve terjesztésre, erről írt a Zaol.hu.

A drog visszaszorítása jól teljesít
A drog visszaszorítása jól teljesít
Fotó: Polyak Attila

Az egyik ügyben egy zalai édesanya fordult a hatóságokhoz október 10-én, miután fia szokatlanul viselkedett, és attól tartott, hogy tudatmódosító szert fogyasztott. Gyanúja beigazolódott: a fiatal férfi szervezetében metamfetamin és THC jelenlétét mutatta ki a drogteszt. A házkutatás során a rendőrök 110 gramm növényi anyagot is lefoglaltak.

A drog terítése nem maradhat büntetlenül

Egy nappal később, október 11-én Lentiben újabb eset borzolta a kedélyeket: 200 gramm droggyanús anyagot találtak a nyomozók egy helyi férfinál. Nem sokkal később Nagykanizsán is akcióztak a rendőrök – az Erdész utcában ellenőriztek egy járművet, amelyből két, féltéglányi mennyiségű cannabis került elő. A sofőrt és utasát azonnal előállították a kapitányságra.

A hatóságok beszámolója szerint a jármű vezetője még egy adagot próbált elrejteni – alufóliába csomagolt kábítószert találtak a ruházatában, egészen pontosan az alsóneműjében. A rendőrség mindkét férfitől mintát vett, az ügyekben pedig büntetőeljárás indult.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság hangsúlyozta: a DELTA program célja nem csupán a droghálózatok felszámolása, hanem a megelőzés is. A hatóságok rendszeres ellenőrzésekkel, iskolai tájékoztatókkal és célzott razziákkal próbálják visszaszorítani a kábítószer-fogyasztást a fiatalok körében. A rendőrség emellett azt a társaságot is sikeresen előállította, akik családi vállalkozásként értékesítették az új fajta pszichoaktív drogot.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.