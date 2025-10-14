Drogkommandó Zalában – a rendőrök lesújtottak a terjesztőkre és fogyasztókra is

A programban részt vevő egységek összehangoltan léptek fel: a cél, hogy a fiatalok körében terjedő drogjelenséget már a gyökerénél elfojtsák. A rendőrség közlése szerint az akciók során több, különböző bűncselekményre is fény derült, köztük kábítószer-fogyasztásra, illetve terjesztésre, erről írt a Zaol.hu.

A drog visszaszorítása jól teljesít

Fotó: Polyak Attila

Az egyik ügyben egy zalai édesanya fordult a hatóságokhoz október 10-én, miután fia szokatlanul viselkedett, és attól tartott, hogy tudatmódosító szert fogyasztott. Gyanúja beigazolódott: a fiatal férfi szervezetében metamfetamin és THC jelenlétét mutatta ki a drogteszt. A házkutatás során a rendőrök 110 gramm növényi anyagot is lefoglaltak.

A drog terítése nem maradhat büntetlenül

Egy nappal később, október 11-én Lentiben újabb eset borzolta a kedélyeket: 200 gramm droggyanús anyagot találtak a nyomozók egy helyi férfinál. Nem sokkal később Nagykanizsán is akcióztak a rendőrök – az Erdész utcában ellenőriztek egy járművet, amelyből két, féltéglányi mennyiségű cannabis került elő. A sofőrt és utasát azonnal előállították a kapitányságra.

A hatóságok beszámolója szerint a jármű vezetője még egy adagot próbált elrejteni – alufóliába csomagolt kábítószert találtak a ruházatában, egészen pontosan az alsóneműjében. A rendőrség mindkét férfitől mintát vett, az ügyekben pedig büntetőeljárás indult.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság hangsúlyozta: a DELTA program célja nem csupán a droghálózatok felszámolása, hanem a megelőzés is. A hatóságok rendszeres ellenőrzésekkel, iskolai tájékoztatókkal és célzott razziákkal próbálják visszaszorítani a kábítószer-fogyasztást a fiatalok körében. A rendőrség emellett azt a társaságot is sikeresen előállította, akik családi vállalkozásként értékesítették az új fajta pszichoaktív drogot.