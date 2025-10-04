Kábítószer befőttesüvegben, fóliában: újabb dílereket fogott el a rendőrség

Több, a napokban lezajlott sikeres kábítószer-ellenes akcióról is beszámolt a rendőrség. A Delta programban több drogfogyasztó és díler is horogra akadt.

Sikeres Delta-akció Keszthelyen

A Keszthelyi Rendőrkapitányság nyomozói a széles körű adatgyűjtésnek köszönhetően jutottak el ahhoz a két emberhez, akik az elmúlt hónapokban anyagi haszonszerzés céljából amfetamint és kristályt árusítottak ismeretségi körükben – számolt be a sikeres akcióról a police.hu.

Több mint száz adag marihuánát találtak a rendőrök a budapesti drogdíler lakásán (Fotó: Police.hu)

A rendőrség honlapján közzétett beszámoló szerint a 45 éves sármelléki és 39 éves keszthelyi társa az ország több településére utaztak, hogy ott megvásárolják a kábítószereket, amit adagoltak, majd egyikük lakásán, vagy egy előre megbeszélt helyen adtak át a vásárlóknak.

A rendőrök összehangolt akcióval szeptember 30-án a Terrorelhárítási Központ és a közterületi támogató alosztály segítségével több helyszínen ütöttek rajta a feltételezett elkövetőkön.

A kutatások során a nyomozók 92 gramm kábítószergyanús anyagot, több mint 200 ezer forintot, egy festményt, mobiltelefonokat, valamint a porciózáshoz és az árusításhoz szükséges eszközöket találtak és foglaltak le. Az egyik elkövető házából előkerült még egy lopott motorkerékpár és egy elektromos roller is.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság munkatársai előállították a dílereket, és kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mindkét férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. Egyikük ellen korábban a Keszthelyi Járásbíróság elfogatóparancsot bocsátott ki.

A rendőrök ezidáig négy vásárlót azonosítottak, velük szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

A lefoglalt drog feketepiaci értéke megközelítőleg 500 ezer forint. Ezzel az akcióval a rendőrök nagyjából 90 adag kábítószer forgalomba kerülését akadályozták meg.