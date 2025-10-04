Rendkívüli

Kábítószer befőttesüvegben, fóliában: újabb dílereket fogott el a rendőrség

Több sikeres, a közelmúltban lezajlott akcióról, újabb droghálózatok felszámolásáról számolt be szombaton a police.hu. A keszthelyi rendőrök két drogdílert vettek őrizetbe, Zuglóban is horogra akadt az a drogterjesztő, akinél száz adag marihuánát találtak, a hajdú-bihari rendőrök pedig egy kábítószer-fogyasztót füleltek le a napokban. Az akciók jelzik: a droghálózatok felszámolását célzó Delta program sikeres.

Magyar Nemzet
Forrás: Police.hu2025. 10. 04. 21:22
Újabb drogterjesztőkre csapott le a rendőrség a Delta programban (Shutterstock) Fotó: Mehes Daniel Forrás: Shutterstock
Több, a napokban lezajlott sikeres kábítószer-ellenes akcióról is beszámolt a rendőrség. A Delta programban több drogfogyasztó és díler is horogra akadt. 

Sikeres Delta-akció Keszthelyen

A Keszthelyi Rendőrkapitányság nyomozói a széles körű adatgyűjtésnek köszönhetően jutottak el ahhoz a két emberhez, akik az elmúlt hónapokban anyagi haszonszerzés céljából amfetamint és kristályt árusítottak ismeretségi körükben – számolt be a sikeres akcióról a police.hu. 

Több mint száz adag marihuánát találtak a rendőrök a budapesti drogdíler lakásán (Fotó:  Police.hu)

A rendőrség honlapján közzétett beszámoló szerint a 45 éves sármelléki és 39 éves keszthelyi társa az ország több településére utaztak, hogy ott megvásárolják a kábítószereket, amit adagoltak, majd egyikük lakásán, vagy egy előre megbeszélt helyen adtak át a vásárlóknak.

A rendőrök összehangolt akcióval szeptember 30-án a Terrorelhárítási Központ és a közterületi támogató alosztály segítségével több helyszínen ütöttek rajta a feltételezett elkövetőkön. 

A kutatások során a nyomozók 92 gramm kábítószergyanús anyagot, több mint 200 ezer forintot, egy festményt, mobiltelefonokat, valamint a porciózáshoz és az árusításhoz szükséges eszközöket találtak és foglaltak le. Az egyik elkövető házából előkerült még egy lopott motorkerékpár és egy elektromos roller is.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság munkatársai előállították a dílereket, és kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mindkét férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. Egyikük ellen korábban a Keszthelyi Járásbíróság elfogatóparancsot bocsátott ki.

 A rendőrök ezidáig négy vásárlót azonosítottak, velük szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

A lefoglalt drog feketepiaci értéke megközelítőleg 500 ezer forint. Ezzel az akcióval a rendőrök nagyjából 90 adag kábítószer forgalomba kerülését akadályozták meg.

Delta-akció Zuglóban: több száz adag marihuána volt a drogdílernél

A police.hu-n egy másik, ezúttal Budapesten lezajlott sikeres fogásról is hírt adott a rendőrség. 

A hír szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság zuglói munkatársai szeptember 24-én délelőtt a XIV. kerületben egy zavartan viselkedő nőre lettek figyelmesek. A 41 éves asszonyról az intézkedés során kiderült, hogy kábítószer hatása alatt áll. 

Mintavételre állították elő, majd kutatást tartottak lakóhelyén, ahol több száz adag droggyanús növényi anyagot foglaltak le, amelynek feketepiaci értéke körülbelül 1,7 millió forint.

 A nőt a XIV. Kerületi Rendőrkapitányságon kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A beszerzett információk alapján a nyomozók eljutottak a nő díleréhez is. A 42 éves R. Tibort még aznap elfogták III. kerületi lakásában, ahol több mint száz adag marihuánát találtak, valamint lefoglaltak pénzt és a kábítószer adagolásához, fogyasztásához használt eszközöket.

 A férfit kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a zuglói rendőrök, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság azóta elrendelt. A lakásban egy másik férfi is tartózkodott, őt kábítószer birtoklása vétséggel gyanúsítják.

A hajdúszoboszlói férfi befőttesüvegekben tárolta a marihuánát (Fotó: Police.hu)

Marihuána befőttesüvegben: lebukott a hajdúszoboszlói kábítószeres is 

Ugyancsak a police.hu adott hír arról, hogy Hajdú-Biharban a bűnügyi igazgatóság munkatársai lefüleltek egy kábítószer-fogyasztót.
A vármegyei főkapitányság bűnügyesei és a helyi nyomozók szeptember 30-án tartottak kutatást a 47 éves hajdúszoboszlói férfinél, akinél 

befőttesüvegekben több kilogramm marihuánát találtak.

 A férfit kábítószer birtoklása megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és őrizetbe vették.

Az akciók a drogkereskedelem felszámolását célzó Delta program sikerességét bizonyítja. 

Borítókép: Újabb drogterjesztőkre csapott le a rendőrség a Delta programban (Fotó: illusztráció/Shutterstock)


