  • Egy gyermek élete került veszélybe a menzán, két hete hallgat a balos kerületvezetés
Egy gyermek élete került veszélybe a menzán, két hete hallgat a balos kerületvezetés

Üvegdarabot talált egy 18. kerületi hetedikes tanuló az ebédjeként felszolgált paprikás krumpliban, csak a szerencsén múlott, hogy nem esett semmi baja. Az étkeztetést ellátó vállalat kivizsgálta az esetet, de sem hibát, sem felelőst nem talált. A cég megbízója, a DK-s Szaniszló Sándor vezette kerület mélyen hallgat az ügyről, pedig egy közösségi oldalon látható bejegyzés tanúsága szerint a polgármester és Kunhalmi Ágnes MSZP-s országgyűlési képviselő nemrég még nagy csinnadrattával ünnepelték a cég által nyitott egyik új, minőséginek mondott iskolai étkezdét.

Munkatársunktól
2025. 10. 01. 20:02
Kéthetes némaságba burkolózott a DK-s Szaniszló Sándor által vezetett 18. kerületi önkormányzat, miután kiderült, hogy egy gyermek testi épsége forgott veszélyben – tudta meg lapunk. Mint egy szerkesztőségünkbe eljutott levélből kiderült, a Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnáziumban 2025. szeptember 17-én 

az egyik hetedikes tanuló üvegdarabot talált az ebédjeként felszolgált paprikás krumpliban. Csak a szerencsének köszönhető, hogy a diák nem nyelte le az üvegdarabot, és hogy az a szájüregét sem sértette.

 A diák édesanyja írásban kért kivizsgálást.

Szaniszló Sándor és Kunhalmi Ágnes feltehetően nem azt eszi, amit a Deli- vagy Primirest főzött  (Fotó: Primirest Hungary/Linkedin)

Sajtóhírek szerint a baloldali városvezetésű kerület iskolaétkeztetési szolgáltatója, a Delirest Magyarország Kft. hárította a felelősséget. Azt állították, hogy a tanuló egy kisebb kavics méretű, tompa üvegdarab miatt került majdnem komoly bajba, az eset után azonban semmilyen hatósági vizsgálat nem indult. A cég azt állította: amint tudomást szereztek a történtekről, tüzetes, mindenre kiterjedő vizsgálatot tartottak, ahol nem állapították meg, hogy bárki is hibázott volna, minden szabályszerűen történt, tőluk ugyan nem kerülhetett az üvegdarab az ételbe. Megígérték, a továbbiakban együtt fognak működni az iskola vezetésével, hogy ilyen vagy ehhez hasonló eset ne történjen többé. Vizsgálódott az ügyben a Pest Vármegyei Kormányhivatal is, akik mind a főző, mind a tálalókonyhát ellenőrizték, de eljárás indítására okot adó hibát ők sem találtak.

Talán nem véletlen, hogy Szaniszló Sándorék mélyen hallgatnak a botrányos ügyről, a polgármester a közösségi oldalán ennek nem szentelt posztot az elmúlt két hétben. Mint a Delirest új brandjének, a Primirestnek a Linkedin-oldalán egy korábbi bejegyzésében látható és olvasható, a polgármester a kerület MSZP-s országgyűlési képviselőjével, Kunhalmi Ágnessel együtt adta át ünnepélyes keretek között a 18. kerületi Gloriett Sportiskolai Általános Iskolában a Primirest új éttermét. 

Az ügy nagy dobra verése minden bizonnyal nem tesz jót a kerületvezető és a képviselő imidzsének, hiszen nem sokkal a nagy csinnadrattával bejelentett, minőséginek beállított étkezési fejlesztés után következett be az a kerület által preferált étkeztetési céget érintő botrány, ami könnyen akár súlyos tragédiával is végződhetett volna.

Borítókép: Szaniszló Sándor (balról a második) itt még ünnepelte az új iskolaétkezde átadását, most már inkább hallgat a botrányról (Fotó: Primirest Hungary/Linkedin)

