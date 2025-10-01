Egy gyermek élete került veszélybe a menzán, két hete hallgat a balos kerületvezetés

Kéthetes némaságba burkolózott a DK-s Szaniszló Sándor által vezetett 18. kerületi önkormányzat, miután kiderült, hogy egy gyermek testi épsége forgott veszélyben – tudta meg lapunk. Mint egy szerkesztőségünkbe eljutott levélből kiderült, a Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnáziumban 2025. szeptember 17-én

az egyik hetedikes tanuló üvegdarabot talált az ebédjeként felszolgált paprikás krumpliban. Csak a szerencsének köszönhető, hogy a diák nem nyelte le az üvegdarabot, és hogy az a szájüregét sem sértette.

A diák édesanyja írásban kért kivizsgálást.

Szaniszló Sándor és Kunhalmi Ágnes feltehetően nem azt eszi, amit a Deli- vagy Primirest főzött (Fotó: Primirest Hungary/Linkedin)

Sajtóhírek szerint a baloldali városvezetésű kerület iskolaétkeztetési szolgáltatója, a Delirest Magyarország Kft. hárította a felelősséget. Azt állították, hogy a tanuló egy kisebb kavics méretű, tompa üvegdarab miatt került majdnem komoly bajba, az eset után azonban semmilyen hatósági vizsgálat nem indult. A cég azt állította: amint tudomást szereztek a történtekről, tüzetes, mindenre kiterjedő vizsgálatot tartottak, ahol nem állapították meg, hogy bárki is hibázott volna, minden szabályszerűen történt, tőluk ugyan nem kerülhetett az üvegdarab az ételbe. Megígérték, a továbbiakban együtt fognak működni az iskola vezetésével, hogy ilyen vagy ehhez hasonló eset ne történjen többé. Vizsgálódott az ügyben a Pest Vármegyei Kormányhivatal is, akik mind a főző, mind a tálalókonyhát ellenőrizték, de eljárás indítására okot adó hibát ők sem találtak.

Talán nem véletlen, hogy Szaniszló Sándorék mélyen hallgatnak a botrányos ügyről, a polgármester a közösségi oldalán ennek nem szentelt posztot az elmúlt két hétben. Mint a Delirest új brandjének, a Primirestnek a Linkedin-oldalán egy korábbi bejegyzésében látható és olvasható, a polgármester a kerület MSZP-s országgyűlési képviselőjével, Kunhalmi Ágnessel együtt adta át ünnepélyes keretek között a 18. kerületi Gloriett Sportiskolai Általános Iskolában a Primirest új éttermét.