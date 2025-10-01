Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan az EU-csúcsra érkezik – kövesse velünk élőben

Szaniszló SándorBudapest XVIII. kerületeDK

Szaniszló Sándor bosszút állt

A Mandiner úgy értesült, hogy Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület DK-s polgármestere vélhetően bosszúból hívta vissza az egyik, a Fidesz által delegált felügyelőbizottsági tagot, annak ellenére, hogy az az önkormányzati cégben maradéktalanul ellátta feladatát. A kerületben pedig azóta azt suttogják, hogy ez korántsem a sor vége.

Forrás: Mandiner2025. 10. 01. 11:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szaniszló Sándor DK-s polgármester bosszúból hívhatta vissza Pestszentlőrincen az egyik fideszes felügyelőbizottsági tagot – írja a Mandiner. A lap felhívta a figyelmet: a fideszes képviselők mind az offline, mind az online térben aktívak, és a közösségi oldalaikon is igyekeznek felhívni a figyelmet a XVIII. kerületben uralkodó állapotokra. A Hírek Bp18ker Facebook-oldal, valamint a fideszes önkormányzati képviselők közösségi felületei rendszeresen nevén nevezik a kerületszerte tapasztalható problémákat, és igyekeznek ezekre minél határozottabban felhívni az ellenzéki vezetésű önkormányzat, illetve név szerint Szaniszló Sándor polgármester figyelmét.

Szaniszlóék a kampányban azt ígérték, hogy rájuk lehet számítani, a helyi lakosok korántsem ezt tapasztalják. – Semmit sem csinálnak, ezért a fideszes, ellenzékben lévő képviselőknek kell felhívni a figyelmet az esővíz-elvezetési problémákra, a fák és bokrok által benőtt közúti jelzésekre, táblákra, a tönkrement útburkolatokra és járdákra, a szeméttel és lomokkal teli közterületekre vagy éppen a közvilágítás nélküli utcákra – sorolták a lap forrásai. Hozzátették, hogy 

ezek a kritikák, különösen a Hírek Bp18ker oldalon megjelenő szembesítő tartalmak érzékenyen érinthették elsősorban Szaniszló Sándort, aki emiatt soron kívül visszahívta az egyik, a Fidesz által delegált felügyelőbizottsági tagot a tisztségéből.

– Így a fideszesek csak korlátozottan tudják ellátni az ellenőrző funkciót az adott cégnél. Bár lehet, hogy éppen ez volt a cél és a visszahívás oka, a kommunikációs kifogás pedig csupán ürügy. Vajon mit titkolhat Szaniszló Sándor? Esetleg a saját személyét érintő gazdasági összefonódások felderítésétől tart? Vagy valakinek egyszerűen kellett a hely? – tették fel a kérdést.

 

Kifizetőhely lehet a DK-s vezetésű önkormányzat?

A gyanú szerint olyan személyek kerülhetnek az önkormányzati cégek és alapítványok vezetői, illetve felügyelőbizottsági tagjai közé, akikhez a polgármesternek valamilyen érdeke fűződik – állítja a lap. Erre példa lehet Mustó Géza, a X. kerületi volt DK-s polgármesterjelölt, jelenlegi kőbányai önkormányzati képviselő, valamint Déri Tibor volt újpesti polgármester felesége, akiknek valójában semmi közük nincs a XVIII. kerülethez.

A Magyar Nemzet még augusztusban számolt be arról, hogy a XVIII. kerület első emberének vagyonnyilatkozata szerint a Balaton egyik előkelő részén, Balatonfüreden egy hölgyismerősével közösen birtokol egy ingatlant, amelynek hattized része van a nevén. A szóban forgó ingatlan a rendelkezésre álló dokumentumok szerint 196 négyzetméteres, és egy 719 négyzetméteres telken található. 

A másik négytized Kővári Csilla tulajdonában áll, akinek alapítványa eddig több mint hetvenmillió forintot kapott az önkormányzattól. A földhivatal adatai szerint Kővári Csilla a XVIII. kerületben, a Komárom utca 11. szám alatti ingatlanban él.

Érdekesség, hogy éppen erre a címre van bejelentve a Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. Kerület Gyermekeiért Alapítvány, amely egy ötéves szerződéssel összesen 76,4 millió forint támogatást kapott a XVIII. kerületi önkormányzattól, és amelynek kuratóriumi elnöke szintén Kővári Csilla. A szerződésben az áll, hogy az alapítvány különböző fejlődési problémákkal küzdő gyermekeknek biztosít óvodai ellátást.

Az alapítvány a bemutatkozó szövegében hangsúlyozza, hogy működése során elérte: a szervezet által megfogalmazott célkitűzések az önkormányzat oktatásfejlesztési tervei között is kiemelt helyet kaptak. „A köznevelési feladatellátást az alapítvány az önkormányzattal kötött köznevelési megállapodás alapján valósítja meg” – olvasható a hivatalos oldalukon.

Lapunk emlékeztetett: a

több mint hetvenmillió forintról szóló szerződést az ellenzéki vezetésű önkormányzat a közgyűlés egy 2020 februárjában hozott döntése alapján kötötte meg az alapítvánnyal.

A javaslatot maga Szaniszló Sándor polgármester terjesztette elő, aki a kuratóriumi elnökkel, Kővári Csillával már akkoriban is jó kapcsolatban lehetett, hiszen 14 hónappal a közgyűlési döntés után közösen vásárolták meg a szóban forgó balatoni ingatlant.

 

Borítókép: Szaniszló Sándor (Fotó: MTI)
 


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu