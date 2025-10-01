Szaniszló Sándor bosszút állt

Szaniszló Sándor DK-s polgármester bosszúból hívhatta vissza Pestszentlőrincen az egyik fideszes felügyelőbizottsági tagot – írja a Mandiner. A lap felhívta a figyelmet: a fideszes képviselők mind az offline, mind az online térben aktívak, és a közösségi oldalaikon is igyekeznek felhívni a figyelmet a XVIII. kerületben uralkodó állapotokra. A Hírek Bp18ker Facebook-oldal, valamint a fideszes önkormányzati képviselők közösségi felületei rendszeresen nevén nevezik a kerületszerte tapasztalható problémákat, és igyekeznek ezekre minél határozottabban felhívni az ellenzéki vezetésű önkormányzat, illetve név szerint Szaniszló Sándor polgármester figyelmét.

Szaniszlóék a kampányban azt ígérték, hogy rájuk lehet számítani, a helyi lakosok korántsem ezt tapasztalják. – Semmit sem csinálnak, ezért a fideszes, ellenzékben lévő képviselőknek kell felhívni a figyelmet az esővíz-elvezetési problémákra, a fák és bokrok által benőtt közúti jelzésekre, táblákra, a tönkrement útburkolatokra és járdákra, a szeméttel és lomokkal teli közterületekre vagy éppen a közvilágítás nélküli utcákra – sorolták a lap forrásai. Hozzátették, hogy

ezek a kritikák, különösen a Hírek Bp18ker oldalon megjelenő szembesítő tartalmak érzékenyen érinthették elsősorban Szaniszló Sándort, aki emiatt soron kívül visszahívta az egyik, a Fidesz által delegált felügyelőbizottsági tagot a tisztségéből.

– Így a fideszesek csak korlátozottan tudják ellátni az ellenőrző funkciót az adott cégnél. Bár lehet, hogy éppen ez volt a cél és a visszahívás oka, a kommunikációs kifogás pedig csupán ürügy. Vajon mit titkolhat Szaniszló Sándor? Esetleg a saját személyét érintő gazdasági összefonódások felderítésétől tart? Vagy valakinek egyszerűen kellett a hely? – tették fel a kérdést.

Kifizetőhely lehet a DK-s vezetésű önkormányzat?

A gyanú szerint olyan személyek kerülhetnek az önkormányzati cégek és alapítványok vezetői, illetve felügyelőbizottsági tagjai közé, akikhez a polgármesternek valamilyen érdeke fűződik – állítja a lap. Erre példa lehet Mustó Géza, a X. kerületi volt DK-s polgármesterjelölt, jelenlegi kőbányai önkormányzati képviselő, valamint Déri Tibor volt újpesti polgármester felesége, akiknek valójában semmi közük nincs a XVIII. kerülethez.