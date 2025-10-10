koronavírus koncentrációNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központmegbetegedés

Vészjósló adatokat közöltek, egyre több lesz a covidos beteg

A következő hetekben a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 10. 19:20
A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján.

Budapest, 2021. december 14. Az 5-11 éves gyermekek koronavírus elleni oltásához szükséges Pfizer-BioNTech-vakcina az első adag átvételekor a budapesti Heim Pál Gyermekkórházban 2021. december 14-én. A legfiatalabb korosztály oltásához szükséges első vakcinaszállítmány ezen a napon érkezett Magyarországra. Az 5-11 év közötti gyermekek immunizálása december 15-én kezdődik, az érintett korosztályból első körben 69 ezren kaphatják meg a vakcinát. MTI/Kovács Tamás
Emelkedett a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán, Győrött, Kecskeméten, Szekszárdon, Szolnokon és Veszprémben, míg 16 ellátási területre stagnálás volt jellemző. 

Csökkenést sehol sem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsett, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock/Fit Ztudio)


