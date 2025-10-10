Vészjósló adatokat közöltek, egyre több lesz a covidos beteg

A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján.
Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán, Győrött, Kecskeméten, Szekszárdon, Szolnokon és Veszprémben, míg 16 ellátási területre stagnálás volt jellemző.
Csökkenést sehol sem mértek.
Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsett, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.