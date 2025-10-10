Eddig nem ismert tengeri hüllőfajra bukkantak brit kutatók – írja az Express.
Eddig soha nem ismert tengeri őshüllőre bukkantak
Nem is akármilyenre.
A Manchesteri Egyetem pénteken bejelentette, hogy egy dél-angliai jura partvidékről származó, fosszilis lelőhelyként ismert megkövesedett csontvázat Ichthyosaurusként, vagyis egy kihalt tengeri őshüllőként azonosították. Az új fajt „Xiphodracon goldencapensis”-nek, azaz „dorseti kardsárkánynak” nevezték el, a dorseti partvidéken található Golden Cap-i lelőhely után.
A Manchesteri Egyetem közleménye szerint ez az egyetlen ismert példány a maga nemében, amely segít áthidalni egy „fontos rést” az Ichthyosaurusok evolúciójában. Az Ichthyosaurusok olyan hüllők voltak, amelyek kizárólag a tengerben éltek. A „dorseti kardsárkány” szinte teljes egészében megőrzött fosszíliáját 2001-ben fedezték fel, de csak nemrég vizsgálta meg egy Dean Lomax ichthyosaurus-szakértő vezette paleontológuscsoport. A lelet a Pliensbach-korszakra nyúlik vissza, körülbelül 190 millió évvel ezelőttre.
A tudósok feltételezése szerint az állat körülbelül három méter hosszú volt, nagyjából delfin méretű, és halakkal táplálkozott. A fosszíliát a tervek szerint a kanadai Torontóban található Royal Ontario Museumban állítják ki.
