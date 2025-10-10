Eltűnt egy testvérpár Budapesten, ha látta őket, segítsen!

Pádár József körülbelül 145 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű, míg Pádár Erzsébet Katalin körülbelül 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú és barna szemű.

Fotó: Police

Az újbudai rendőrök azt kérik, hogy aki a gyermekek tartózkodási helyéről tud valamit, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon. Közben a rendőrség megtalálhatta az eltűnt egyetemi kutató holttestét, miközben a Pilisben Kaszás Nikolett után most egy matematikatanárt, Miklovicz Andrást keresik.