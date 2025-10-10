rendőrséggyermekPádár Erzsébet Katalin

Eltűnt egy testvérpár Budapesten, ha látta őket, segítsen!

A 11 éves fiú és a 13 éves lány a XI. kerületi lakóhelyükről ismeretlen helyre távoztak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 15:58
Nem tudni, hova tűnhetett Pádár József és Pádár Erzsébet Katalin, ezért a rendőrség körözést adott ki. A 11 éves fiú és a 13 éves lány a XI. kerületi lakóhelyükről ismeretlen helyre távoztak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.

Pádár József körülbelül 145 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű, míg Pádár Erzsébet Katalin körülbelül 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú és barna szemű.

Az újbudai rendőrök azt kérik, hogy aki a gyermekek tartózkodási helyéről tud valamit, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon. Közben a rendőrség megtalálhatta az eltűnt egyetemi kutató holttestét, miközben a Pilisben Kaszás Nikolett után most egy matematikatanárt, Miklovicz Andrást keresik


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Zemplényi Lili Naómi
idezojelekIlhan Kyuchyuk

Egy ukrán- és migrációpárti, genderaktivista képviselőnek köszönheti Magyar Péter a mentelmi jogát

Zemplényi Lili Naómi avatarja

Kicsoda Ilhan Kyuchyuk, aki kiállt Dobrev, Salis és Magyar mentelmi joga mellett?

