Nem tudni, hova tűnhetett Pádár József és Pádár Erzsébet Katalin, ezért a rendőrség körözést adott ki. A 11 éves fiú és a 13 éves lány a XI. kerületi lakóhelyükről ismeretlen helyre távoztak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.
Eltűnt egy testvérpár Budapesten, ha látta őket, segítsen!
A 11 éves fiú és a 13 éves lány a XI. kerületi lakóhelyükről ismeretlen helyre távoztak.
Pádár József körülbelül 145 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű, míg Pádár Erzsébet Katalin körülbelül 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú és barna szemű.
Az újbudai rendőrök azt kérik, hogy aki a gyermekek tartózkodási helyéről tud valamit, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon. Közben a rendőrség megtalálhatta az eltűnt egyetemi kutató holttestét, miközben a Pilisben Kaszás Nikolett után most egy matematikatanárt, Miklovicz Andrást keresik.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Prominens taggal bővült az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör
A színésznőnek évtizedek óta szívügye az állatvédelem.
Nemzeti jelentőségű projekt Baranya szívében
Kétmilliós kormánytámogatással kezdődhet az új pécsi szívcentrum tervezése.
Bohózatba fulladt Magyar Péter jelöltállítása, csúnyán átverhette a saját híveit is
A Tisza Párt vezére mögött csak a legelkötelezettebb hívek sorakoztak fel.
Súlyos baleset történt Szabolcsban, három gyermek megsérült
Mentőhelikopter érkezett a helyszínre.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Prominens taggal bővült az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör
A színésznőnek évtizedek óta szívügye az állatvédelem.
Nemzeti jelentőségű projekt Baranya szívében
Kétmilliós kormánytámogatással kezdődhet az új pécsi szívcentrum tervezése.
Bohózatba fulladt Magyar Péter jelöltállítása, csúnyán átverhette a saját híveit is
A Tisza Párt vezére mögött csak a legelkötelezettebb hívek sorakoztak fel.
Súlyos baleset történt Szabolcsban, három gyermek megsérült
Mentőhelikopter érkezett a helyszínre.