Együttműködik a Belügyminisztérium és a Debreceni Egyetem

Együttműködési megállapodást írt alá Pintér Sándor belügyminiszter és Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja hétfőn Budapesten. A rendezvényen elhangzott: a tárca célja az egészségügy, oktatás és rendvédelem területén meglévő informatikai és távközlési rendszerek továbbfejlesztése, valamint a mesterséges intelligencia adta megoldások megvalósítása.

A Debreceni Egyetem oktatási és tudományos háttere és infrastruktúrája lehetővé teszi a legmodernebb képzési, kutatási és technológiai eredmények feltérképezését és közvetítését.

A keretmegállapodás stratégiai célja

az egészségügy, az oktatás és az informatika területén a Belügyminisztérium által kitűzött célok minél sikeresebb teljesítése az erőforrások hatékony és optimális hasznosításával.

Az aláíráson jelen volt Hajzer Károly informatikai helyettes államtitkár és Révész János, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője is.

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke az együttműködési megállapodás aláírása alkalmából egy, az egyetem diákjai által 3D-s nyomtatóval készített szobrot adott át a belügyminiszternek.

Borítókép: Pintér Sándor belügyminiszter (Fotó: MTI/Illyés Tibor)