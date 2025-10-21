Nem tévedés, tényleg van olyan, hogy El Tamino + videó

Új turisztikai kezdeményezés indult Tolna vármegyében – hívta fel a figyelmet a Teol. Az El Tamino névre keresztelt túraútvonal 230 kilométeren át, 32 települést érintve vezeti végig a látogatókat a Tamási járás természeti és kulturális értékein.

Az El Taminón sokan vágtak útnak (Fotó: Teol/Kutny Gábor)

– Aki idejön és végigjárja az útvonalat, gyönyörű, dimbes-dombos vidéket ismerhet meg. Ha pedig betér a falvakba, igazi élményekkel térhet haza – mondta Andok Zsuzsanna ötletgazda, aki szerint

az El Tamino nemcsak a túrázóknak, hanem a térségnek is új lendületet adhat.

A kezdeményezés civil összefogásból született: a Tamási Bringasport Egyesület és helyi önkéntesek közösen járták be a környéket, hogy kijelöljék és gondozzák az útvonalat. Az elnök szerint az El Tamino egyik legnagyobb erénye, hogy olyan vidéken halad át, ahol eddig nem vezettek országos turistaútvonalak.

– Ezt a hiányt szerettük volna pótolni. Ez a térség sok újdonságot tartogat még azoknak is, akik itt élnek – tette hozzá.

A megnyitón 82 részvevő regisztrált, hogy nekivágjanak az első szakasznak, a Tamási–Pári útvonalnak, mely az erdőn keresztül vezetett, különleges természeti környezetben.

Az ötletgazda azt mondta, nagyon reméli, hogy mihamarabb mind a 32 település zászlaja a szalagra kerül, jelezve, hogy

a legelszántabbak végigcsinálták a több mint 200 kilométeres távot.

A túra által érintett helyi kulturális intézményeket, látnivalókat, illetve a róluk készült galériát a Teol oldalán ide kattintva tudja megtekinteni.