Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

El TaminoTolna vármegyetúraútvonal

Nem tévedés, tényleg van olyan, hogy El Tamino + videó

Átadtak egy új turistaútvonalat Tolnában, amely az El Tamino elnevezést kapta – derül ki a Teol riportjából. Andok Zsuzsanna ötletgazda szerint a kezdeményezés nemcsak a túrázóknak, hanem a térségnek is új lendületet adhat. A térség sok újdonságot tartogat még azoknak is, akik itt élnek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 14:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új turisztikai kezdeményezés indult Tolna vármegyében – hívta fel a figyelmet a Teol. Az El Tamino névre keresztelt túraútvonal 230 kilométeren át, 32 települést érintve vezeti végig a látogatókat a Tamási járás természeti és kulturális értékein.

Az El Taminón sokan vágtak útnak (Fotó: Teol/Kutny Gábor)

– Aki idejön és végigjárja az útvonalat, gyönyörű, dimbes-dombos vidéket ismerhet meg. Ha pedig betér a falvakba, igazi élményekkel térhet haza – mondta Andok Zsuzsanna ötletgazda, aki szerint

az El Tamino nemcsak a túrázóknak, hanem a térségnek is új lendületet adhat.

A kezdeményezés civil összefogásból született: a Tamási Bringasport Egyesület és helyi önkéntesek közösen járták be a környéket, hogy kijelöljék és gondozzák az útvonalat. Az elnök szerint az El Tamino egyik legnagyobb erénye, hogy olyan vidéken halad át, ahol eddig nem vezettek országos turistaútvonalak.

– Ezt a hiányt szerettük volna pótolni. Ez a térség sok újdonságot tartogat még azoknak is, akik itt élnek – tette hozzá.

A megnyitón 82 részvevő regisztrált, hogy nekivágjanak az első szakasznak, a Tamási–Pári útvonalnak, mely az erdőn keresztül vezetett, különleges természeti környezetben.

Az ötletgazda azt mondta, nagyon reméli, hogy mihamarabb mind a 32 település zászlaja a szalagra kerül, jelezve, hogy

a legelszántabbak végigcsinálták a több mint 200 kilométeres távot.

A túra által érintett helyi kulturális intézményeket, látnivalókat, illetve a róluk készült galériát a Teol oldalán ide kattintva tudja megtekinteni.

Borítókép: Az El Tamino útvonal átadása (Fotó: Teol)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu