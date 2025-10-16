Tempósan költik a nyugdíjasok a kormánytól kapott 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat

– A nyugdíjasok megkapták a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat! – közölte Zsigó Róbert a közösségi oldalán.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az államtitkár hozzáfűzte, hogy az érintettek a több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer-utalványból már közel 25 milliárd forintnyit levásároltak.

Örülünk, hogy már ilyen sokan éltek a kormány által nyújtott lehetőséggel!

– fogalmazott az államtitkár.

Amint arról beszámoltunk, Zsigó Róbert korábban közölte, hogy október 15-én, azaz szerdán befejeződött a nyugdíjasoknak járó, harmincezer forintos élelmiszer-utalványok kézbesítése, így több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg az élelmiszer-utalványt. A juttatás összértéke hetvenmilliárd forint.

Borítókép: A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyudíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)