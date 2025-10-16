Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

nyugdíjasélelmiszer utalványZsigó Róbert

Tempósan költik a nyugdíjasok a kormánytól kapott 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat

Több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg a juttatását. Az utalványok összértéke hetvenmilliárd forint.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 16. 11:40
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
– A nyugdíjasok megkapták a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat! – közölte Zsigó Róbert a közösségi oldalán

Budapest, 2025. szeptember 22. Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. MTI/Hegedüs Róbert
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az államtitkár hozzáfűzte, hogy az érintettek a több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer-utalványból már közel 25 milliárd forintnyit levásároltak.

Örülünk, hogy már ilyen sokan éltek a kormány által nyújtott lehetőséggel!

– fogalmazott az államtitkár.

Amint arról beszámoltunk, Zsigó Róbert korábban közölte, hogy október 15-én, azaz szerdán befejeződött a nyugdíjasoknak járó, harmincezer forintos élelmiszer-utalványok kézbesítése, így több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg az élelmiszer-utalványt. A juttatás összértéke hetvenmilliárd forint. 

Borítókép: A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyudíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

