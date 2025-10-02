Életet mentett egy szabadnapos katona

A Honvédelmi Minisztérium közösségi oldalán tájékozatott arról, hogy életet mentett a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezredének katonája, Zátrok Róbert tizedes. Mint írták, a katona szeptember végén, szolgálatteljesítése után egy barátjánál tartózkodott, amikor kiabálásra lett figyelmes. Azonnal a hang irányába indult, és néhány házzal arrébb találkozott egy kétségbeesett hölggyel, aki elmondta, hogy a férje felakasztotta magát a családi házuk melléképületében.

Mivel a kapu zárva volt, Róbert átmászott a kerítésen, és miközben a melléképülethez sietett, riasztotta a segélyhívót, és folyamatos kapcsolatban maradt a mentésirányítóval.

A helyszínre érve elvágta a kötelet, majd a férfi testét a földre fektette.

Ekkor a férfi már eszméletlen volt, nem lélegzett és nem volt pulzusa. Az első harminc mellkaskompresszió nem hozott eredményt, de Zátrok tizedes kitartóan folytatta az újraélesztést. Mire a mentők megérkeztek, sikerült újraindítania a férfi légzését, a szakemberek ezt követően stabilizálták az állapotát, majd kórházba szállították.

A minisztérium büszke arra a lélekjelenlétre és példaértékű helytállásra, amelyet Zátrok Róbert tizedes tanúsított ebben a rendkívül embert próbáló helyzetben – írták posztjuk végén.