Kocsis Máté: Juhász Péter egy futóbolonddal közösen alkotta meg Zsolt bácsi karakterét

Osztrák nyugdíjas száguldozott a forgalommal szemben az M0-s autópályán + videó

És a rendőröktől sem ijedt meg.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 02. 17:26
illusztráció Fotó: MTI/Varga György
A figyelmetlenség tragédiához vezethet! – hívja fel a figyelmet a közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség. 

A forgalommal szemben hajtott fel az M0-sra egy 77 éves osztrák férfi október 1-jén, éjfél után néhány perccel. A rendőrök percek alatt megtalálták a szabálytalanul közlekedő autóst, aki sem a hangjelzésre, sem a rendőrök többszöri utasítására nem állt meg. 

Több mint tíz kilométeren keresztül követték, míg végül egy teherautóval szemben állt le a külső forgalmi sávban.

A sofőr zavartan viselkedett, ezért mentőt hívtak hozzá, akik kórházba vitték. Időközben az is kiderült, hogy nem sokkal korábban az M1-es autópályán egy baleset részese volt. Személyi sérülés nem történt, de a felelőtlen sofőr másokat és magát is veszélynek tette ki.


