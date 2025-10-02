Osztrák nyugdíjas száguldozott a forgalommal szemben az M0-s autópályán + videó

A figyelmetlenség tragédiához vezethet! – hívja fel a figyelmet a közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség.
A forgalommal szemben hajtott fel az M0-sra egy 77 éves osztrák férfi október 1-jén, éjfél után néhány perccel. A rendőrök percek alatt megtalálták a szabálytalanul közlekedő autóst, aki sem a hangjelzésre, sem a rendőrök többszöri utasítására nem állt meg.
Több mint tíz kilométeren keresztül követték, míg végül egy teherautóval szemben állt le a külső forgalmi sávban.
További Belföld híreink
A sofőr zavartan viselkedett, ezért mentőt hívtak hozzá, akik kórházba vitték. Időközben az is kiderült, hogy nem sokkal korábban az M1-es autópályán egy baleset részese volt. Személyi sérülés nem történt, de a felelőtlen sofőr másokat és magát is veszélynek tette ki.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Életet mentett egy szabadnapos katona
A tizedes egy öngyilkosságot megkísérlő férfi újraélesztését kezdte meg, és sikerrel járt.
Saját követőinek is egyre kellemetlenebb Vályi István
Az influenszer néhány hónapja az autós kontent mellett álhírgyártásba is kezdett, amit láthatólag nehezen viselnek a követői.
Kocsis Máté: Juhász Péter egy futóbolonddal közösen alkotta meg Zsolt bácsi karakterét
A frakcióvezető leleplezte a bukott baloldali politikust.
Lázár János szerint halálbüntetés helyett kémiai kasztrálás várhat a pedofilokra
Ha lesz erre javaslat, a miniszter megszavazza.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Életet mentett egy szabadnapos katona
A tizedes egy öngyilkosságot megkísérlő férfi újraélesztését kezdte meg, és sikerrel járt.
Saját követőinek is egyre kellemetlenebb Vályi István
Az influenszer néhány hónapja az autós kontent mellett álhírgyártásba is kezdett, amit láthatólag nehezen viselnek a követői.
Kocsis Máté: Juhász Péter egy futóbolonddal közösen alkotta meg Zsolt bácsi karakterét
A frakcióvezető leleplezte a bukott baloldali politikust.
Lázár János szerint halálbüntetés helyett kémiai kasztrálás várhat a pedofilokra
Ha lesz erre javaslat, a miniszter megszavazza.