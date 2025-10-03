Elképesztően látványos videón, amint porrá ég egy autószerelő-műhely Budapesten

Amikor a tűzoltók kiérkeztek, a mintegy hetven négyzetméteres épület már lángokban állt, a bent lévő szerszámok és egy személyautó is égett.

A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a lángokat.