Egy autószerelő-műhelyben csaptak fel a lángok nem sokkal éjfél előtt Budapest tizenötödik kerületében, a Szerencs utcában – adta hírül a közösségi oldalán a katasztrófavédelem.
Elképesztően látványos videón, amint porrá ég egy autószerelő-műhely Budapesten
Végül a TEK-re is szükség volt.
Amikor a tűzoltók kiérkeztek, a mintegy hetven négyzetméteres épület már lángokban állt, a bent lévő szerszámok és egy személyautó is égett.
A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a lángokat.
A tűzoltók két hegesztőpalackot is kivittek a műhelyből. Ezek egyikét a TEK mesterlövésze ártalmatlanította. A tűzesetben egy ember megsérült.
