Elképesztően látványos videón, amint porrá ég egy autószerelő-műhely Budapesten

Végül a TEK-re is szükség volt.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 03. 11:56
illusztráció Forrás: Shutterstock
Egy autószerelő-műhelyben csaptak fel a lángok nem sokkal éjfél előtt Budapest tizenötödik kerületében, a Szerencs utcában – adta hírül a közösségi oldalán a katasztrófavédelem. 

Amikor a tűzoltók kiérkeztek, a mintegy hetven négyzetméteres épület már lángokban állt, a bent lévő szerszámok és egy személyautó is égett. 
A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a lángokat. 

A tűzoltók két hegesztőpalackot is kivittek a műhelyből. Ezek egyikét a TEK mesterlövésze ártalmatlanította. A tűzesetben egy ember megsérült.

 

