Bottal verte halálra idős nagymamáját egy borsodi férfi

A bántalmazás során az asszony az átlagosat meghaladó testi és lelki gyötrelmet szenvedett el. A vádlott ellen fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 13. 11:42
Többszörösen minősülő emberölés bűntette miatt vádat emeltek egy borsodi férfi ellen, aki egy bottal halálra verte krónikus beteg, legyengült fizikai állapotú nagymamáját – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a vádlott egy borsodi településen családi házban együtt élt időskorú nagymamájával, aki krónikus betegségben szenvedett, kórosan lesoványodott, és gyenge fizikai állapotban volt.

Tavaly szeptemberben a férfi vitatkozott nagyszülőjével, és az udvaron elrángatta a kerítés végéhez, ahol egy közel egyméteres bottal és puszta kézzel többször nagy erővel megütötte.

A sértett a bántalmazás során az átlagosat meghaladó testi és lelki gyötrelmet szenvedett el, és olyan súlyos sérülései keletkeztek, hogy a helyszínen meghalt.

Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

