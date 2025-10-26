Érdemes készenlétbe helyezni az esernyőket

A pára és köd feloszlása után az ország északkeleti felén még hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, eközben nyugat felől fokozatosan egyre nagyobb területen beborul az ég - írja a HungaroMet.

A hét utolsó napja igazi őszies idővel köszönt ránk, s az évszaknak megfelelően csapadékra is érdemes számítani.

Nagyobb eséllyel az ország déli felén fordulhat elő eső, de délután északnyugaton sem kizárt néhány zápor.

A nyugatias szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között várható. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő.

