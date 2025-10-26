Rendkívüli

A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

időjárásidőjárási helyzetidőjárásváltozás

Érdemes készenlétbe helyezni az esernyőket

Napos és felhős időszakok váltják egymást, még záporeső is kialakulhat az ország egyes részein.

Forrás: HungaroMet2025. 10. 26. 7:28
A pára és köd feloszlása után az ország északkeleti felén még hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, eközben nyugat felől fokozatosan egyre nagyobb területen beborul az ég - írja a HungaroMet. 

Budapest, 2020. április 29. Eső áztatta női esernyő egy áprilisi zápor után. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Esőre is számíthatunk (Fotó: MTVA/Faludi Imre)

A hét utolsó napja igazi őszies idővel köszönt ránk, s az évszaknak megfelelően csapadékra is érdemes számítani.

Nagyobb eséllyel az ország déli felén fordulhat elő eső, de délután északnyugaton sem kizárt néhány zápor. 

A nyugatias szél helyenként megélénkül.  A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között várható. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: HungaroMet

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

