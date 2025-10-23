Győr-Moson-Sopron Vármegyei FőügyészségkislányBőnykishúgerőszaknemi erőszak

Megerőszakolta 12 éves, mozgássérült kishúgát, a bíróság döntött a sorsáról

Szeptember végén megdöbbentő bűneset történt a Győr-Moson-Sopron vármegyei Bőnyben. Egy 29 éves férfi saját kishúgát erőszakolta meg. A feltételezett elkövető letartóztatását további három hónappal meghosszabbították.

Munkatársunktól
2025. 10. 23. 15:21
Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szeptember végén elképesztő bűneset történt Bőnyben: egy 29 éves férfi saját, 12 éves kishúgát erőszakolta meg. A feltételezett elkövető gyorsan rendőrkézre került, a kislány viszont olyan súlyosan megsérült, hogy azonnali orvosi beavatkozásra volt szüksége. A Győri Törvényszék most úgy döntött, hogy a férfi továbbra is rács mögött marad – írta a Kisalföld.hu.

Bőnyi erőszak: előbb a játszótéren, majd egy eldugott helyen bántalmazta kishúgát a 29 éves férfi
Bőnyi erőszak: előbb a játszótéren, majd egy eldugott helyen bántalmazta kishúgát a 29 éves férfi
Fotó: Kisalföld.hu

 

A rendőrség továbbra is vizsgálódik a bőnyi erőszak ügyében

A hatóságok továbbra is nyomoz az ügyben. A férfi letartóztatásának meghosszabbítására a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tett indítványt, amelynek a bíróság helyt adott. Az áldozat az eset óta felépült sérüléseiből, azonban a lelki sebek begyógyulásához hosszabb időre lesz szükség.

A kislány és az elkövető édesapja azóta sem bírta feldolgozni a történteket. 

– Inkább nem mondom ki önnek, hogy mit tennék vele

– fogalmazott a helyi kocsmában ülve könnyes szemmel. – Sokkos állapotban vagyunk a feleségemmel meg a gyerekekkel. Öt gyerekem van. Soha nem gondoltam, hogy a Krisztián  ilyet tenne – fejtegette

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.