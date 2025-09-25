  • Magyar Nemzet
  • „Inkább nem mondom ki önnek, hogy mit tennék vele” – ezt mondta a fiáról a Bőnyben megerőszakolt kislány édesapja
Megszólalt a tizenkét éves mozgássérült kislány édesapja.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 09. 25. 16:27
ebben a bőnyi házban él a család, amelyben a mostohatestvér megerőszakolta a 12 éves mozgásképtelen lányt Fotó: Gábor Zoltán Forrás: BorsOnline
Speciális iskolába jár az a tizenkét éves kislány, akit Bőnyben megerőszakolt a huszonkilenc éves mostohabátyja. A lány sem beszélni, sem járni nem tud – tudta meg a BorsOnline. Hozzáfűzik, ezt használta ki a fiú. A lányt a mentők kórházba szállították és meg is kellett műteni, azóta is az intenzív osztályon kezelik. 

Most a lány édesapja beszélt a portálnak arról, hogy mit érez. 

– Inkább nem mondom ki önnek, hogy mit tennék vele

– fogalmazott a helyi kocsmában ülve könnyes szemmel. – Sokkos állapotban vagyunk a feleségemmel meg a gyerekekkel. Öt gyerekem van. Soha nem gondoltam, hogy a Krisztián  ilyet tenne – fejtegette. 

Korbábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy vasárnap este a 29 éves fiú elvitte sétálni 12 éves, mozgássérült húgát. Először a sportpályára mentek, onnan a temetőbe, feltehetően ott történt az erőszak. Bár az erőszaktevő, Krisztián el akart menekülni, a rendőrök elfogták. Szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás ellene. A letartóztatását egy hónapra már el is rendelték.


