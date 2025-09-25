„Inkább nem mondom ki önnek, hogy mit tennék vele” – ezt mondta a fiáról a Bőnyben megerőszakolt kislány édesapja

Most a lány édesapja beszélt a portálnak arról, hogy mit érez.

– Inkább nem mondom ki önnek, hogy mit tennék vele

– fogalmazott a helyi kocsmában ülve könnyes szemmel. – Sokkos állapotban vagyunk a feleségemmel meg a gyerekekkel. Öt gyerekem van. Soha nem gondoltam, hogy a Krisztián ilyet tenne – fejtegette.