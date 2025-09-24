A temetőben erőszakolhatta meg vasárnap egy húszéves fiú a tizenkét éves mozgáskorlátozott húgát – értesült a BorsOnline.
Döbbenet, ami most kiderült a bőnyi erőszakról
Hihetetlen.
A portál információi szerint a fiú a kerekesszékes húgát először a játszótérre vitte, itt töltöttek el egy rövid időt, majd a temetőhöz vezető bekötőútra mentek. Később véresen, külsérelmi nyomokkal tolta haza a 12 éves lányt. Ezt követően értesítették a rendőrséget a gyermekek szülei. A helyiek szerint a fiú meg akart szökni, illetve alkoholt és drogokat is fogyaszthatott.
További Belföld híreink
Farkas János polgármester a portálnak azt mondta, a kislánynak négy testvére van, de már csak ő és 20 éves bátyja élnek a szülőkkel. Érdekesség, hogy korábban nem volt gond a családdal, nem a problémásak között tartották számon őket. A rendőrség azt közölte a portállal, hogy a fiatalember ellen szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt büntetőeljárást indítottak. Részletesebben a BorsOnline cikkében olvashatnak az esetről, a részletekről pedig az alábbi cikkben számoltunk be.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Heves viták a Fővárosi Közgyűlésben: Petőfi híd, tömegközlekedés és telekeladások a fókuszban
A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén éles viták zajlottak a Petőfi híd felújításának esedékességéről, a tömegközlekedés jövőjéről, a fővárosi telkek értékesítéséről és a város pénzügyi helyzetéről, miközben személyi változások és politikai botrányok is napirendre kerültek.
Orbán Viktor: Állítsuk meg a gyűlölet erőit + videó
A miniszterelnök kiállt a megtámadott Pál atya mellett.
Bődületes hazugság lepleződött le: nem létezik a gyermekotthon, ahova állítólag politikus járt + videó
Az intézményt még a baloldali kormány zárta be 16 évvel ezelőtt – mutatott rá Fülöp Attila államtitkár.
Káoszba fulladt a lomtalanítás, szólt a lakosokhoz az óbudai önkormányzat
Csillaghegyen a közterületen maradt a kihelyezett hulladék.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Heves viták a Fővárosi Közgyűlésben: Petőfi híd, tömegközlekedés és telekeladások a fókuszban
A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén éles viták zajlottak a Petőfi híd felújításának esedékességéről, a tömegközlekedés jövőjéről, a fővárosi telkek értékesítéséről és a város pénzügyi helyzetéről, miközben személyi változások és politikai botrányok is napirendre kerültek.
Orbán Viktor: Állítsuk meg a gyűlölet erőit + videó
A miniszterelnök kiállt a megtámadott Pál atya mellett.
Bődületes hazugság lepleződött le: nem létezik a gyermekotthon, ahova állítólag politikus járt + videó
Az intézményt még a baloldali kormány zárta be 16 évvel ezelőtt – mutatott rá Fülöp Attila államtitkár.
Káoszba fulladt a lomtalanítás, szólt a lakosokhoz az óbudai önkormányzat
Csillaghegyen a közterületen maradt a kihelyezett hulladék.