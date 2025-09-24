Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Döbbenet, ami most kiderült a bőnyi erőszakról

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 09. 24. 19:01
illusztráció Forrás: Pexels
A temetőben erőszakolhatta meg vasárnap egy húszéves fiú a tizenkét éves mozgáskorlátozott húgát – értesült a BorsOnline. 

A portál információi szerint a fiú a kerekesszékes húgát először a játszótérre vitte, itt töltöttek el egy rövid időt, majd a temetőhöz vezető bekötőútra mentek. Később véresen, külsérelmi nyomokkal tolta haza a 12 éves lányt. Ezt követően értesítették a rendőrséget a gyermekek szülei. A helyiek szerint a fiú meg akart szökni, illetve alkoholt és drogokat is fogyaszthatott. 

Farkas János polgármester a portálnak azt mondta, a kislánynak négy testvére van, de már csak ő és 20 éves bátyja élnek a szülőkkel. Érdekesség, hogy korábban nem volt gond a családdal, nem a problémásak között tartották számon őket. A rendőrség azt közölte a portállal, hogy a fiatalember ellen szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt büntetőeljárást indítottak. Részletesebben a BorsOnline cikkében olvashatnak az esetről, a részletekről pedig az alábbi cikkben számoltunk be. 


