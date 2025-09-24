Döbbenet, ami most kiderült a bőnyi erőszakról

Farkas János polgármester a portálnak azt mondta, a kislánynak négy testvére van, de már csak ő és 20 éves bátyja élnek a szülőkkel. Érdekesség, hogy korábban nem volt gond a családdal, nem a problémásak között tartották számon őket. A rendőrség azt közölte a portállal, hogy a fiatalember ellen szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt büntetőeljárást indítottak. Részletesebben a BorsOnline cikkében olvashatnak az esetről, a részletekről pedig az alábbi cikkben számoltunk be.