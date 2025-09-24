Az óbudai polgármesteri hivatal a közleményében kiemelte: a kerületben jelenleg lomtalanítás zajlik, de a Mohu a sztrájk miatt nem viszi el a kihelyezett hulladékot.
Káoszba fulladt a lomtalanítás, szólt a lakosokhoz az óbudai önkormányzat
Óbuda-Békásmegyer önkormányzata arra kérte szerdán a III. kerület lakóit, hogy az előzetesen meghirdetett lomtalanítás ellenére, a Mohu dolgozóinak sztrájkja miatt ne tegyenek ki hulladékot, lomot a közterületre további tájékoztatásig.
A cég semmilyen formában nem tájékoztatta sem a lakosságot, sem az önkormányzatot az elszállítás folytatásáról, valamint új ütemezési javaslatot sem tett
– írták, majd hozzátették: a Mohu szerda reggel el sem kezdte a lomok elszállítását, ezért Csillaghegyen a közterületen maradt a kihelyezett hulladék.
További Belföld híreink
Azt írják, mostanra biztossá vált, hogy a lomtalanítás az eredeti ütemterv szerint nem folytatható, majd jelezték, a cég honlapján továbbra is az előzetesen meghirdetett kihelyezési időpontok szerepelnek, vagyis a társaság még arra „sem vette a fáradtságot”, hogy a változásról tájékoztatást nyújtson. A közleményben arra kérték a III. kerületi lakosokat:
további tájékoztatásig ne tegyenek ki hulladékokat egyik körzetben sem,
hogy elkerülhessék az utcákon a hulladék felhalmozódását, esetlegesen napokon keresztüli kint maradását.
További Belföld híreink
A kérést az önkormányzat valamennyi kommunikációs csatornáján eljuttatják a lakosokhoz: tájékoztatást tesznek közzé hivatalos honlapukon, Facebook-oldalukon, hírlevélben, „kitelefonálással”, a helyi közterület-felügyelet pedig hangosbemondón tájékoztatja az érintetteket.
Közölték, ugyanígy fognak tájékoztatást közreadni a lomtalanítás folytatásáról és az új kihelyezési időpontokról.
Azt ígérték, hogy a lomtalanítás folytatását ki fogják kényszeríteni a Mohuból. „Ha szép szóval nem lehetséges, akkor – ahogy korábbi közleményünkben megírtuk – a hétvégén a Mol-székházra borítjuk a kerületben hagyott lomokat” – olvasható az önkormányzat közleményében.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Heves viták a Fővárosi Közgyűlésben: Petőfi híd, tömegközlekedés és telekeladások a fókuszban
A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén éles viták zajlottak a Petőfi híd felújításának esedékességéről, a tömegközlekedés jövőjéről, a fővárosi telkek értékesítéséről és a város pénzügyi helyzetéről, miközben személyi változások és politikai botrányok is napirendre kerültek.
Orbán Viktor: Állítsuk meg a gyűlölet erőit + videó
A miniszterelnök kiállt a megtámadott Pál atya mellett.
Döbbenet, ami most kiderült a bőnyi erőszakról
Hihetetlen.
Bődületes hazugság lepleződött le: nem létezik a gyermekotthon, ahova állítólag politikus járt + videó
Az intézményt még a baloldali kormány zárta be 16 évvel ezelőtt – mutatott rá Fülöp Attila államtitkár.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Heves viták a Fővárosi Közgyűlésben: Petőfi híd, tömegközlekedés és telekeladások a fókuszban
A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén éles viták zajlottak a Petőfi híd felújításának esedékességéről, a tömegközlekedés jövőjéről, a fővárosi telkek értékesítéséről és a város pénzügyi helyzetéről, miközben személyi változások és politikai botrányok is napirendre kerültek.
Orbán Viktor: Állítsuk meg a gyűlölet erőit + videó
A miniszterelnök kiállt a megtámadott Pál atya mellett.
Döbbenet, ami most kiderült a bőnyi erőszakról
Hihetetlen.
Bődületes hazugság lepleződött le: nem létezik a gyermekotthon, ahova állítólag politikus járt + videó
Az intézményt még a baloldali kormány zárta be 16 évvel ezelőtt – mutatott rá Fülöp Attila államtitkár.