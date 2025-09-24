Káoszba fulladt a lomtalanítás, szólt a lakosokhoz az óbudai önkormányzat

Rendkívüli

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata arra kérte szerdán a III. kerület lakóit, hogy az előzetesen meghirdetett lomtalanítás ellenére, a Mohu dolgozóinak sztrájkja miatt ne tegyenek ki hulladékot, lomot a közterületre további tájékoztatásig.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 24. 18:43
illusztráció Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Az óbudai polgármesteri hivatal a közleményében kiemelte: a kerületben jelenleg lomtalanítás zajlik, de a Mohu a sztrájk miatt nem viszi el a kihelyezett hulladékot.

A cég semmilyen formában nem tájékoztatta sem a lakosságot, sem az önkormányzatot az elszállítás folytatásáról, valamint új ütemezési javaslatot sem tett

– írták, majd hozzátették: a Mohu szerda reggel el sem kezdte a lomok elszállítását, ezért Csillaghegyen a közterületen maradt a kihelyezett hulladék.

Azt írják, mostanra biztossá vált, hogy a lomtalanítás az eredeti ütemterv szerint nem folytatható, majd jelezték, a cég honlapján továbbra is az előzetesen meghirdetett kihelyezési időpontok szerepelnek, vagyis a társaság még arra „sem vette a fáradtságot”, hogy a változásról tájékoztatást nyújtson. A közleményben arra kérték a III. kerületi lakosokat:

további tájékoztatásig ne tegyenek ki hulladékokat egyik körzetben sem,

 hogy elkerülhessék az utcákon a hulladék felhalmozódását, esetlegesen napokon keresztüli kint maradását.

A kérést az önkormányzat valamennyi kommunikációs csatornáján eljuttatják a lakosokhoz: tájékoztatást tesznek közzé hivatalos honlapukon, Facebook-oldalukon, hírlevélben, „kitelefonálással”, a helyi közterület-felügyelet pedig hangosbemondón tájékoztatja az érintetteket.

Közölték, ugyanígy fognak tájékoztatást közreadni a lomtalanítás folytatásáról és az új kihelyezési időpontokról.

Azt ígérték, hogy a lomtalanítás folytatását ki fogják kényszeríteni a Mohuból. „Ha szép szóval nem lehetséges, akkor – ahogy korábbi közleményünkben megírtuk – a hétvégén a Mol-székházra borítjuk a kerületben hagyott lomokat” – olvasható az önkormányzat közleményében.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

