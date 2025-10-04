Lázadnak az erzsébetvárosiak Niedermüller Péter ellen

Az Akácos Udvar korábban egy idősek közösségi tereként működő önkormányzati intézmény volt, de Niedermüller Péteréknek köszönhetően pár hónap itt múlva már söröshordók, drogárusokból álló furcsa alakok, illetve zaj és bűz fogja fogadni az erzsébetvárosiakat – mondta el egy sajtótájékoztatón belül Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője. Kiemelte,
Niedermüller Péter, a bulikartell feje, a budapesti diszkópápa kiárusította ezt a helyet is a kocsmalobbinak, amiről már korábban sokat beszéltünk. Erzsébetváros el tudja mondani magáról, hogy Budapesten neki van a leggyávább és legkétszínűbb polgármestere. Niedermüller Péter minden ígéretének az ellenkezőjét valósította meg. Mindebben pedig ludas Vitézy Dávid és Barna Judit tiszás képviselő is, akik egyébként hozzájárultak ahhoz, hogy a helyi kocsmalobbi, a kocsmakartell az a lehető legjobban megegye Erzsébetváros szívét.
Radics kiemelte, a polgármester még 300 millióval meg is támogatta az Akácos Udvar kiárusítását adófizetői pénzből.
Szintén a sajtótájékoztatón Benedek Zsolt, az erzsébetvárosi Fidesz frakcióvezetője elmondta,
Niedermüller Péter és az erzsébetvárosi baloldal az erzsébetvárosiak érdeke helyett a bulibárók érdekeit képviseli. Korábban a kerületi baloldal a polgármesterrel az élen rendet ígért, ezt követően pedig átjátszották az éjfél utáni nyitvatartási engedélyek kiadásának a jogát egy Közös Erzsébetvárosért nevű egyesületbe. Ennek az egyesületnek az elnökségében azonban csak olyan személyek ülnek, akik a legzűrösebb és legvadabb belső-erzsébetvárosi szórakozóhelyeket üzemeltetik vagy tulajdonolják.
A képviselő szerint pedig ezt követte az Akácos Udvar botrányos esete. Erzsébetváros képviselő-testülete a szeptemberi ülésén amellett döntött, hogy az Akácos Udvar épületét adják bérbe egy Capital Concept Zrt. nevű cégnek. A cégpapírokból és az egyesületi papírokból egyértelműen látszik, hogy a cég vezérigazgatója az a személy, aki a Bulibárók Egyesületének elnökségi tagja is.
Világosan látszik az összekapcsolódás, Niedermüller Péterék az erzsébetvárosiak érdeke helyett a bulibárók érdekeit képviselik a VII. kerületben
– tette hozzá Benedek Zsolt.