Lázadnak az erzsébetvárosiak Niedermüller Péter ellen

Ezúttal egy idősek klubját játszott át Niedermüller Péter egy Belső-Erzsébetvárosban szórakozóhelyeket működtető cégnek. A polgármester korábban azt ígérte, az Akácos Udvarban nem kocsma fog nyílni, azonban mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy nem mondott igazat.

Gábor Márton
2025. 10. 04. 12:08
Az Akácos Udvar korábban egy idősek közösségi tereként működő önkormányzati intézmény volt, de Niedermüller Péteréknek köszönhetően pár hónap itt múlva már söröshordók, drogárusokból álló furcsa alakok, illetve zaj és bűz fogja fogadni az erzsébetvárosiakat – mondta el egy sajtótájékoztatón belül Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője. Kiemelte, 

Niedermüller Péter, a bulikartell feje, a budapesti diszkópápa kiárusította ezt a helyet is a kocsmalobbinak, amiről már korábban sokat beszéltünk. Erzsébetváros el tudja mondani magáról, hogy Budapesten neki van a leggyávább és legkétszínűbb polgármestere. Niedermüller Péter minden ígéretének az ellenkezőjét valósította meg. Mindebben pedig ludas Vitézy Dávid és Barna Judit tiszás képviselő is, akik egyébként hozzájárultak ahhoz, hogy a helyi kocsmalobbi, a kocsmakartell az a lehető legjobban megegye Erzsébetváros szívét.

Radics kiemelte, a polgármester még 300 millióval meg is támogatta az Akácos Udvar kiárusítását adófizetői pénzből. 

Szintén a sajtótájékoztatón Benedek Zsolt, az erzsébetvárosi Fidesz frakcióvezetője elmondta, 

Niedermüller Péter és az erzsébetvárosi baloldal az erzsébetvárosiak érdeke helyett a bulibárók érdekeit képviseli. Korábban a kerületi baloldal a polgármesterrel az élen rendet ígért, ezt követően pedig átjátszották az éjfél utáni nyitvatartási engedélyek kiadásának a jogát egy Közös Erzsébetvárosért nevű egyesületbe. Ennek az egyesületnek az elnökségében azonban csak olyan személyek ülnek, akik a legzűrösebb és legvadabb belső-erzsébetvárosi szórakozóhelyeket üzemeltetik vagy tulajdonolják.

A képviselő szerint pedig ezt követte az Akácos Udvar botrányos esete. Erzsébetváros képviselő-testülete a szeptemberi ülésén amellett döntött, hogy az Akácos Udvar épületét adják bérbe egy Capital Concept Zrt. nevű cégnek. A cégpapírokból és az egyesületi papírokból egyértelműen látszik, hogy a cég vezérigazgatója az a személy, aki a Bulibárók Egyesületének elnökségi tagja is. 

Világosan látszik az összekapcsolódás, Niedermüller Péterék az erzsébetvárosiak érdeke helyett a bulibárók érdekeit képviselik a VII. kerületben

– tette hozzá Benedek Zsolt. 

A kerületben lassan politikai oldalakon és pártokon felülálló felháborodás kezd kialakulni a városvezetés ellen. Nemrég ugyanis a Tisza Pártot támogatók egyik erzsébetvárosi csoportjában is Niedermüller Péter és a kocsmalobbi kapcsolatát vették górcső alá, illetve lemondásra szólították fel a polgármestert. 

A DK polgármestere szerint minden rendben a kerületben. Nincs semmi gond. Önkormányzati lakásokban árulják a cuccot, és közben kárt okoznak, amiért a VII. kerületi önkormányzat nem vállalja a felelősséget. Össze kell fognunk, hogy a DK-tól és szövetségeseitől (színesek) megszabaduljunk. Szervezkedni kell. A lakói csoportok közötti feszültséget félre kell tenni. Egyéni érdekeket háttérbe rakni

– írta bejegyzésében egy erzsébetvárosi lakos. Hozzátette, 

Házról házra kell járni és kampányolni. Én szívesen segítek anyagilag, és időmet is rááldozom, hogy ettől a szenny­től megszabaduljunk. Ennyire rossz soha nem volt.

Mint ismert, egyre inkább forrnak az indulatok Erzsébetvárosban, miután két rabbi bejelentette, a VII. kerületből kiválna Belső-Erzsébetváros zsidónegyede, ugyanis az ott élőknek elegük lett a tarthatatlan állapotokból. Niedermüller Péter rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze keddre, hogy kiálljanak a kerület területi egységének megőrzése mellett.

Erzsébetvárosi Önkormányzati ülés
Fotó: Havran Zoltán

A lakossági kezdeményezést Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke karolta fel, miután a két, Erzsébetvárosban élő rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot. A rabbik korábban polgárőrséget is alapítottak a bulinegyedben, októberben pedig lakossági fórumot szerveznek a kiválás ügyében.

Niedermüller Péter szerint Belső-Erzsébetváros problémáit konstruktív együttműködéssel kell megoldani, nem az irányítószám megváltoztatásával.

A rendkívüli ülésen felszólalt Szabó György, a népszavazási kezdeményezés elindítója. Kiemelte, életének minden egyes pillanata Erzsébetvároshoz köti, ugyanakkor mára a helyzet olyan súlyossá vált a kerületben, hogy kizárólag a népszavazás jelenthet megoldást.

Minden kezdeményezés, amiről itt beszélünk, az nem zsidó kezdeményezés, én kizárólag erzsébetvárosi polgárként ülök itt

– jelentette ki a kezdeményezést elindító Szabó György rabbi.

Erzsébetvárosi Önkormányzati ülés
Fotó: Havran Zoltán

Ahhoz, hogy itt bármi történni tudjon, gyökeres változtatásokra van szükség

– jelentette ki a magát lokálpatriótaként definiáló Szabó.

A rendkívüli testületi ülésen a Fidesz-frakció lemondásra szólította fel Niedermüller Pétert. 

