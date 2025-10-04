Lázadnak az erzsébetvárosiak Niedermüller Péter ellen

A kerületben lassan politikai oldalakon és pártokon felülálló felháborodás kezd kialakulni a városvezetés ellen. Nemrég ugyanis a Tisza Pártot támogatók egyik erzsébetvárosi csoportjában is Niedermüller Péter és a kocsmalobbi kapcsolatát vették górcső alá, illetve lemondásra szólították fel a polgármestert.

A DK polgármestere szerint minden rendben a kerületben. Nincs semmi gond. Önkormányzati lakásokban árulják a cuccot, és közben kárt okoznak, amiért a VII. kerületi önkormányzat nem vállalja a felelősséget. Össze kell fognunk, hogy a DK-tól és szövetségeseitől (színesek) megszabaduljunk. Szervezkedni kell. A lakói csoportok közötti feszültséget félre kell tenni. Egyéni érdekeket háttérbe rakni

– írta bejegyzésében egy erzsébetvárosi lakos. Hozzátette,

Házról házra kell járni és kampányolni. Én szívesen segítek anyagilag, és időmet is rááldozom, hogy ettől a szenny­től megszabaduljunk. Ennyire rossz soha nem volt.

Mint ismert, egyre inkább forrnak az indulatok Erzsébetvárosban, miután két rabbi bejelentette, a VII. kerületből kiválna Belső-Erzsébetváros zsidónegyede, ugyanis az ott élőknek elegük lett a tarthatatlan állapotokból. Niedermüller Péter rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze keddre, hogy kiálljanak a kerület területi egységének megőrzése mellett.

Fotó: Havran Zoltán

A lakossági kezdeményezést Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke karolta fel, miután a két, Erzsébetvárosban élő rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot. A rabbik korábban polgárőrséget is alapítottak a bulinegyedben, októberben pedig lakossági fórumot szerveznek a kiválás ügyében.

Niedermüller Péter szerint Belső-Erzsébetváros problémáit konstruktív együttműködéssel kell megoldani, nem az irányítószám megváltoztatásával.

A rendkívüli ülésen felszólalt Szabó György, a népszavazási kezdeményezés elindítója. Kiemelte, életének minden egyes pillanata Erzsébetvároshoz köti, ugyanakkor mára a helyzet olyan súlyossá vált a kerületben, hogy kizárólag a népszavazás jelenthet megoldást.

Minden kezdeményezés, amiről itt beszélünk, az nem zsidó kezdeményezés, én kizárólag erzsébetvárosi polgárként ülök itt

– jelentette ki a kezdeményezést elindító Szabó György rabbi.