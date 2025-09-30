Niedermüller Péterbulinegyedkerület

Radics Béla: Erzsébetváros a budapesti diszkópápa székhelye lett

Egyre inkább forrnak az indulatok Erzsébetvárosban, miután két rabbi bejelentette, a VII. kerületből kiválna Belső-Erzsébetváros zsidónegyede, ugyanis az ott élőknek elege lett a tarthatatlan állapotokból.

Gábor Márton
2025. 09. 30. 10:18
Budapest, 2017. augusztus 30. A Szimpla romkocsma Budapest bulinegyedként ismert részén a Kazinczy utcában 2017. augusztus 29-én. A környéken lakók a hajnal négy óráig nyitva tartó vendéglátóhelyeken hangoskodók miatt panaszkodnak és várnak megoldást az ö
Erzsébetváros polgármesteri hivatala mára már sajnos a budapesti diszkópápa székhelye lett. Ebből az épületből kapja a legtöbb szponzort a bulikartell – jelentette ki Radics Béla mai sajtótájékoztatóján. A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője kiemelte, a baloldal hat éve azzal nyerte meg a választást, hogy csendet, rendet és éjszakai zárórát fognak bevezetni. 

Erzsébetvárosi Önkormányzati ülés
Fotó: Havran Zoltán

Hat év munka után az eredmény káosz, mocsok, és olyan köztisztasági, közbiztonsági állapotok, amelyek a valaha patinás Erzsébetvároshoz méltatlanok. A baloldali városvezetés, élén Niedermüller Péter bulibáróval, teljesen elárulta a kerületi lakókat. Úgy, hogy a kerületi lakók konkrétan más kiutat nem látnak, mint azt, hogy egy népszavazás kezdeményezésével kiváljanak a kerületből

– jelentette ki Radics. A politikus kiemelte, ez egészen példátlan, és még sosem fordult elő ehhez hasonló eset sem Erzsébetváros történetében. A politikus szerint Erzsébetváros mára életvitelszerűen élhetetlenné vált, miközben a baloldali városvezetés a Tisza Párttal és Vitézy Dáviddal karöltve a vendéglátóipari nagyvállalkozók érdekeit védi.

Szintén a sajtótájékoztató során Benedek Zsolt, a VII. kerület kormánypárti frakcióvezetője elmondta, 

a rabbik kezdeményezése (mely szerint a zsidónegyed inkább kiválna a kerületből) minden jó érzésű Erzsébetvárosi segélykiáltása, mert Niedermüller Péter és az erzsébetvárosi baloldal 2019 után 2024-ben is átverte a szavazókat. Rendet, tisztaságot ígértek, ehelyett a bulibárók érdekeit képviselik.

Az önkormányzati képviselő szerint Niedermüller Péter hatéves polgármestersége után elmondható, hogy a polgármesternek egyszemélyi és nagyon súlyos felelőssége van abban, hogy Belső-Erzsébetváros lakói már nem látnak egészen egyszerűen más lehetőséget arra, hogy normálisan tudják élni az életüket, minthogy elszakadnak Erzsébetvárostól.

Mint ismert, Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze keddre, hogy kiálljanak a kerület területi egységének megőrzése mellett.

Erzsébetvárosi Önkormányzati ülés
Fotó: Havran Zoltán

Amint arról lapunk már beszámolt, kiválna a VII. kerületből a Belső-Erzsébetváros zsidónegyede, miután az ott élőknek elege lett a DK-s polgármester által vezetett kerületben tapasztalható állapotokból. A lakossági kezdeményezést Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke karolta fel, miután a két Erzsébetvárosban élő rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot. A rabbik korábban polgárőrséget is alapítottak a bulinegyedben, októberben pedig lakossági fórumot szerveznek a kiválás ügyében.

Niedermüller Péter szerint Belső-Erzsébetváros problémáit konstruktív együttműködéssel kell megoldani, nem az irányítószám megváltoztatásával.

A rendkívüli ülésen felszólalt Szabó György, a népszavazási kedvezményezés elindítója. Kiemelte, életének minden egyes pillanata Erzsébetvároshoz köti, ugyanakkor mára a helyzet olyan súlyossá vált a kerületben, hogy kizárólag a népszavazás jelenthet megoldást.

Minden kezdeményezés, amiről itt beszélünk, az nem zsidó kezdeményezés, én kizárólag erzsébetvárosi polgárként ülök itt

– jelentette ki a kezdeményezést elindító Szabó György rabbi. 

Erzsébetvárosi Önkormányzati ülés
Fotó: Havran Zoltán

Ahhoz, hogy itt bármi történni tudjon, gyökeres változtatásokra van szükség

– jelentette ki a magát lokálpatriótaként definiáló Szabó. 

A rendkívüli testületi ülésen a Fidesz-frakció lemondásra szólította fel Niedermüller Pétert. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Google News
