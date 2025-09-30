Radics Béla: Erzsébetváros a budapesti diszkópápa székhelye lett

Erzsébetváros polgármesteri hivatala mára már sajnos a budapesti diszkópápa székhelye lett. Ebből az épületből kapja a legtöbb szponzort a bulikartell – jelentette ki Radics Béla mai sajtótájékoztatóján. A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője kiemelte, a baloldal hat éve azzal nyerte meg a választást, hogy csendet, rendet és éjszakai zárórát fognak bevezetni.

Fotó: Havran Zoltán

Hat év munka után az eredmény káosz, mocsok, és olyan köztisztasági, közbiztonsági állapotok, amelyek a valaha patinás Erzsébetvároshoz méltatlanok. A baloldali városvezetés, élén Niedermüller Péter bulibáróval, teljesen elárulta a kerületi lakókat. Úgy, hogy a kerületi lakók konkrétan más kiutat nem látnak, mint azt, hogy egy népszavazás kezdeményezésével kiváljanak a kerületből

– jelentette ki Radics. A politikus kiemelte, ez egészen példátlan, és még sosem fordult elő ehhez hasonló eset sem Erzsébetváros történetében. A politikus szerint Erzsébetváros mára életvitelszerűen élhetetlenné vált, miközben a baloldali városvezetés a Tisza Párttal és Vitézy Dáviddal karöltve a vendéglátóipari nagyvállalkozók érdekeit védi.

Szintén a sajtótájékoztató során Benedek Zsolt, a VII. kerület kormánypárti frakcióvezetője elmondta,

a rabbik kezdeményezése (mely szerint a zsidónegyed inkább kiválna a kerületből) minden jó érzésű Erzsébetvárosi segélykiáltása, mert Niedermüller Péter és az erzsébetvárosi baloldal 2019 után 2024-ben is átverte a szavazókat. Rendet, tisztaságot ígértek, ehelyett a bulibárók érdekeit képviselik.

Az önkormányzati képviselő szerint Niedermüller Péter hatéves polgármestersége után elmondható, hogy a polgármesternek egyszemélyi és nagyon súlyos felelőssége van abban, hogy Belső-Erzsébetváros lakói már nem látnak egészen egyszerűen más lehetőséget arra, hogy normálisan tudják élni az életüket, minthogy elszakadnak Erzsébetvárostól.