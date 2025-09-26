Rendkívüli ülést tartanak a bulinegyed kiválási tervei miatt

Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok nem költik mások pénzét mások háborújára + videó

Szabó György rabbi továbbra sem lát semmilyen szándékot arra, hogy a városvezetés próbálna javítani a lakók helyzetén.

Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze hétfőre, hogy kiálljanak a kerület területi egységének megőrzése mellett – írja az Index.

Budapest, 2017. augusztus 30. A Fogasház romkocsma Budapest bulinegyedként ismert részén az Akácfa utcában 2017. augusztus 29-én. A környéken lakók a hajnal négy óráig nyitva tartó vendéglátóhelyeken hangoskodók miatt panaszkodnak és várnak megoldást az önkormányzattól. A vendéglátósok a megélhetésüket féltik, ha esténként hamarabb kellene bezárniuk a szórakozóhelyeket. Lapértesülés szerint Vattamány Zsolt (FideszKDNP), Erzsébetváros polgármestere hamarosan a VII. kerületi képviselõ-testület rendkívüli ülése elé terjeszt egy átfogó rendeletmódosítási és intézkedési tervezetet. MTI Fotó: Balogh Zoltán
A Fogasház romkocsma Budapest bulinegyedként ismert részén, az Akácfa utcában 2017. augusztus 29-én
Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Mint arról lapunk már beszámolt, kiválna a VII. kerületből a Belső-Erzsébetvárosi zsidónegyed, miután az ott élőknek elege lett a DK-s polgármester által vezetett kerületben tapasztalható állapotokból. A lakossági kezdeményezést Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke karolta fel, miután a két Erzsébetvárosban élő rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot. A rabbik korábban polgárőrséget is alapítottak a bulinegyedben, októberben pedig lakossági fórumot szerveznek a kiválás ügyében.

Niedermüller Péter szerint Belső-Erzsébetváros problémáit konstruktív együttműködéssel kell megoldani, nem az irányítószám megváltoztatásával.

A rendkívüli ülés hírére Szabó György az Indexnek elmondta, hogy szeretnének ott lenni és hozzászólni, annak ellenére, hogy nagyon gyorsan és váratlanul érte őket a hír. Hozzátette, hogy természetesen lenne esély arra, hogy elálljanak terveiktől, ahhoz viszont egyértelmű változásra van szükség.

Semmiféle olyan szándékot nem látunk, hogy az önkormányzat és benne polgármester úr kívánna javítani a lakók helyzetén Belső-Erzsébetvárosban

– mondta a Mazsök elnöke.

Frölich Róbert kifejtette, hogy nem elsősorban a kiváláson gondolkodnak, hanem a probléma megoldásában, a kiválás csak egy eszköz a céljuk elérésére. Viszont az országos főrabbi is úgy látja, hogy

a kerület vezetésében nem nyitottak arra, hogy megbeszéljék a problémákat.

Borítókép: Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


