Rendkívüli ülést tartanak a bulinegyed kiválási tervei miatt

Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze hétfőre, hogy kiálljanak a kerület területi egységének megőrzése mellett – írja az Index.

A Fogasház romkocsma Budapest bulinegyedként ismert részén, az Akácfa utcában 2017. augusztus 29-én

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Mint arról lapunk már beszámolt, kiválna a VII. kerületből a Belső-Erzsébetvárosi zsidónegyed, miután az ott élőknek elege lett a DK-s polgármester által vezetett kerületben tapasztalható állapotokból. A lakossági kezdeményezést Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke karolta fel, miután a két Erzsébetvárosban élő rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot. A rabbik korábban polgárőrséget is alapítottak a bulinegyedben, októberben pedig lakossági fórumot szerveznek a kiválás ügyében.

Niedermüller Péter szerint Belső-Erzsébetváros problémáit konstruktív együttműködéssel kell megoldani, nem az irányítószám megváltoztatásával.

A rendkívüli ülés hírére Szabó György az Indexnek elmondta, hogy szeretnének ott lenni és hozzászólni, annak ellenére, hogy nagyon gyorsan és váratlanul érte őket a hír. Hozzátette, hogy természetesen lenne esély arra, hogy elálljanak terveiktől, ahhoz viszont egyértelmű változásra van szükség.

Semmiféle olyan szándékot nem látunk, hogy az önkormányzat és benne polgármester úr kívánna javítani a lakók helyzetén Belső-Erzsébetvárosban

– mondta a Mazsök elnöke.

Frölich Róbert kifejtette, hogy nem elsősorban a kiváláson gondolkodnak, hanem a probléma megoldásában, a kiválás csak egy eszköz a céljuk elérésére. Viszont az országos főrabbi is úgy látja, hogy

a kerület vezetésében nem nyitottak arra, hogy megbeszéljék a problémákat.

Borítókép: Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)