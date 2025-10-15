BükkbenidehazamesevilághóesésBánkút

És arra emlékszik, hogy négy éve ilyenkor hatalmas pelyhekben hullott a hó idehaza? + fotók

Ha nem, most felelevenítheti.

Magyar Nemzet
Forrás: Metfigyelő2025. 10. 15. 17:39
illusztráció. Drónnal készült felvételen a lillafüredi Palotaszálló épülete a havas Bükkben 2021. december 26-án. Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Négy éve ilyenkor elképesztő havas mesevilág volt Bánkúton – idézi fel a közösségi oldalán a Metfigyelő. 

Emlékeztetnek, 2021 októberének közepe táján hatalmas pelyhekben szakadt a hó a Bükkben, méghozzá olyan intenzíven és kitartóan, hogy néhány óra alatt 30-40 centiméter hó hullott. A fotók 2021. október 13-án este és másnap készültek.


